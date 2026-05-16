Policía inspecciona carro en el que iba el actor mexicano Adriano Zendejas tras su llegada a SPS

San Pedro Sula, Honduras.-El actor mexicano Adriano Zendejas fue objeto de un chequeo de rutina por parte de agentes de la Policía Nacional en San Pedro Sula, durante su reciente visita a Honduras, donde cumple una agenda de presentaciones artísticas. De acuerdo con reportes de los videos difundidos en redes sociales, los agentes detuvieron el vehículo en el que se transportaba el artista junto a sus acompañantes como parte de un operativo de control en la zona.

El procedimiento incluyó la revisión completa del automóvil y la verificación de identidad de los ocupantes. Durante la inspección, una de las personas que acompañaba al actor expresó sorpresa por el operativo y comentó: “¿Somos vehículos sospechosos?”, frase que rápidamente generó reacciones en plataformas digitales. A pesar del momento, Zendejas continuó con sus actividades programadas en el país, que incluían presentaciones en San Pedro Sula y Tegucigalpa los días 15 y 16 de mayo.

¿Quién es Adriano Zendejas?

Adriano Zendejas, conocido también en el ámbito digital como “Shifu”, es un actor y streamer mexicano de 29 años. Inició su carrera desde temprana edad en producciones televisivas como Marina, Juro que te amo y La fuerza del destino. Con el paso del tiempo, migró hacia la creación de contenido digital, donde ha ganado popularidad en redes sociales.