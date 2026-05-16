Así suena "La ley del monte" en la voz de Ángela Aguilar

Ciudad de México, México.- El pasado 14 de mayo se presentó oficialmente el álbum "Tributo al rey con banda (Grandes Duetos) Vol. 1", una producción que utiliza los masters originales de la voz de Vicente Fernández combinados con nuevas grabaciones de artistas actuales del regional mexicano, todo bajo arreglos de banda sinaloense. Entre los nombres convocados para ese ejercicio de memoria musical figura el de Ángela Aguilar, quien asumió uno de los temas más emblemáticos del repertorio del Charro de Huentitán. El resultado es un dueto imposible, construido desde la técnica y la nostalgia, que ya genera polémica en las redes sociales y en los pasillos del género. La canción elegida para ella fue "La ley del monte", una pieza escrita por el intérprete y compositor José Ángel Espinoza "Ferrusquilla", cuya historia quedó también grabada en el celuloide. La película del mismo nombre, filmada por Alberto Mariscal en 1976, fue la producción más taquillera de la carrera cinematográfica de Vicente Fernández, quien protagonizó en total 34 filmes, la mayoría musicales rancheros.

La canción, en cambio, lleva más tiempo en circulación. Se trata de uno de los más grandes clásicos del fallecido cantante, estrenado en 1972.

El proyecto no surgió de improviso. La producción fue anunciada en una conferencia de prensa en el Rancho Los Tres Potrillos, con la presencia de Vicente Fernández Jr. y de María del Refugio Abarca, "Doña Cuquita", viuda del artista.

Fue precisamente el hijo mayor quien reveló el origen del disco. "Hubo la oportunidad de que él escogiera de su catálogo las canciones y a los colaboradores del disco; él lo grabó, lo preparó y le dio el visto bueno.

Dijo: 'Para cuando yo no esté, lo van a sacar'", relató. Una instrucción póstuma, cumplida al pie de la letra. El álbum incluye 12 canciones y tardó un año y medio en completarse, desde la selección de los temas hasta su lanzamiento. La producción fue autorizada y supervisada por la familia Fernández, con Vicente Fernández Jr. como director ejecutivo del proyecto, desarrollado en conjunto con Sony Music.



Además de Ángela Aguilar, el material discográfico reúne a artistas como Yuri, Edén Muñoz, Banda El Recodo, El Fantasma y Christian Nodal, entre otros. Cuando le tocó hablar del proyecto, la cantante fue directa. "Estoy muy feliz de poder formar parte del homenaje al señor Vicente Fernández, para mí significa muchísimo tanto por su trayectoria, sus canciones, como por lo que representaba para México. Poder grabar una canción con él, poder celebrarlo, honrarlo para mí significa todo y es un gran orgullo", declaró en el video difundido con motivo del lanzamiento. Además de las palabras de agradecimiento, la hija de Pepe Aguilar recordó un momento muy especial que vivió junto a Vicente Fernández. Según contó, tras la muerte de uno de sus caballos, el intérprete se comunicó con ella para regalarle otro ejemplar, gesto que aseguró marcó profundamente tanto su vida personal como profesional. La ternura de la anécdota, sin embargo, no amortiguó la reacción en redes sociales. Usuarios de redes sociales cuestionaron la participación de la hija de Pepe Aguilar en el tributo y su nombre se convirtió en tendencia, blanco de señalamientos como "había artistas mejores para el homenaje" o "todo iba bien hasta que apareció Ángela". Hasta el cierre de esta edición, la cantante no había emitido respuesta pública alguna ante las críticas.

La reacción de la familia Fernández

Quien sí reaccionó fue Alex Fernández, nieto del Charro de Huentitán. A través de su cuenta oficial de Instagram escribió lo siguiente: "Hola a todos: por los mensajes que me están llegando, quiero aclarar que no tengo nada que ver con la producción del homenaje a mi abuelo ni con las colaboraciones de ese disco. Gracias por su cariño y apoyo". El mensaje fue interpretado por muchos como una manera de tomar distancia del proyecto.