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Tributo al rey : lanzan álbum homenaje a Vicente Fernández

Vicente Fernández, una de las figuras más emblemáticas de la música mexicana y recordado por sus grandes éxitos, fue homenajeado recientemente con el lanzamiento de un álbum

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 19:33
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Este homenaje musical marca el inicio de una serie de volúmenes que buscan mantener vigente la figura de Vicente Fernández en la industria del regional mexicano.

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El lanzamiento oficial de “Tributo al Rey, con Banda Grandes Duetos Vol. I” reunió a grandes exponentes del regional mexicano en un emotivo proyecto que busca honrar el legado musical de Vicente Fernández.

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Doña Cuquita expresó su profunda emoción durante la presentación del disco homenaje, destacando el orgullo que siente al ver la música de “Chente” reinterpretada por nuevas generaciones.

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El proyecto musical, trabajado durante 16 meses, integra la voz original de Vicente Fernández con nuevas colaboraciones que reviven algunos de sus temas más emblemáticos.

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Alejandro Fernández protagoniza una de las colaboraciones más conmovedoras del álbum, al interpretar “El Rey” junto a la voz de su padre en un momento cargado de nostalgia.

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La familia Fernández supervisó de cerca cada detalle del disco, asegurando que cada interpretación mantuviera la esencia y la calidad que caracterizó la carrera del “Charro de Huentitán”.

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Artistas del regional mexicano participaron activamente en la selección de temas, aportando su estilo personal a clásicos que marcaron la historia de la música ranchera.

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Tributo al Rey reúne a figuras como Christian Nodal, Ángela Aguilar y Banda El Recodo, en una producción que busca mantener vivo el legado de Vicente Fernández.

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La producción permitió a cada intérprete libertad creativa para realizar nuevos arreglos musicales, respetando siempre la esencia original de las canciones del ícono mexicano.

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Emotivos testimonios de la familia Fernández revelaron la profunda carga emocional que implicó escuchar nuevamente la voz de Vicente en este proyecto discográfico.

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El álbum no solo celebra la carrera del legendario cantante, sino que también abre la puerta a futuras producciones con material inédito ya grabado por el propio artista.

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La posibilidad de utilizar tecnología como hologramas para futuras presentaciones del “Charro de Huentitán” no fue descartada por el equipo de producción del proyecto.

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