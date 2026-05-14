Tributo al rey : lanzan álbum homenaje a Vicente Fernández

Este homenaje musical marca el inicio de una serie de volúmenes que buscan mantener vigente la figura de Vicente Fernández en la industria del regional mexicano.
El lanzamiento oficial de “Tributo al Rey, con Banda Grandes Duetos Vol. I” reunió a grandes exponentes del regional mexicano en un emotivo proyecto que busca honrar el legado musical de Vicente Fernández.
Doña Cuquita expresó su profunda emoción durante la presentación del disco homenaje, destacando el orgullo que siente al ver la música de “Chente” reinterpretada por nuevas generaciones.
El proyecto musical, trabajado durante 16 meses, integra la voz original de Vicente Fernández con nuevas colaboraciones que reviven algunos de sus temas más emblemáticos.
Alejandro Fernández protagoniza una de las colaboraciones más conmovedoras del álbum, al interpretar “El Rey” junto a la voz de su padre en un momento cargado de nostalgia.
La familia Fernández supervisó de cerca cada detalle del disco, asegurando que cada interpretación mantuviera la esencia y la calidad que caracterizó la carrera del “Charro de Huentitán”.
Artistas del regional mexicano participaron activamente en la selección de temas, aportando su estilo personal a clásicos que marcaron la historia de la música ranchera.
Tributo al Rey reúne a figuras como Christian Nodal, Ángela Aguilar y Banda El Recodo, en una producción que busca mantener vivo el legado de Vicente Fernández.
La producción permitió a cada intérprete libertad creativa para realizar nuevos arreglos musicales, respetando siempre la esencia original de las canciones del ícono mexicano.
Emotivos testimonios de la familia Fernández revelaron la profunda carga emocional que implicó escuchar nuevamente la voz de Vicente en este proyecto discográfico.
El álbum no solo celebra la carrera del legendario cantante, sino que también abre la puerta a futuras producciones con material inédito ya grabado por el propio artista.
La posibilidad de utilizar tecnología como hologramas para futuras presentaciones del “Charro de Huentitán” no fue descartada por el equipo de producción del proyecto.