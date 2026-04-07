Licencias de conducir en físico solo se renuevan en Tegucigalpa y San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó que actualmente solo existe material disponible para la renovación de licencias de conducir en formato físico en Tegucigalpa y San Pedro Sula, dejando sin este servicio en físico al resto de ciudades del país.
La situación deja temporalmente sin este servicio presencial al resto de ciudades del país, donde miles de conductores permanecen a la espera del abastecimiento necesario para realizar el trámite en sus localidades.
De acuerdo con autoridades de Tránsito, ambas ciudades cuentan con insumos tanto para renovaciones como para la emisión de licencias por primera vez durante el mes de abril.
En Tegucigalpa, los ciudadanos pueden acudir a las oficinas ubicadas en la residencial Santa Cruz, donde se brinda atención de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
En San Pedro Sula también continúa habilitado el servicio para atender a los usuarios que requieran gestionar su documento.
Las autoridades indicaron que la afluencia de solicitantes se mantiene dentro de los parámetros normales, permitiendo atender diariamente a los ciudadanos que requieren el servicio.
A pesar de la limitación en otras regiones, la DNVT mantiene activa la opción de solicitud en línea para facilitar el proceso a nivel nacional.
El trámite digital se realiza a través del sitio web de la Policía Nacional, en el apartado correspondiente a tránsito, donde los usuarios deben completar los pasos establecidos en la plataforma.
Una vez finalizado el proceso en línea, el sistema envía un correo electrónico en un plazo menor a 72 horas, en el que se asigna la cita para continuar con el trámite.
Posteriormente, los ciudadanos deben presentarse de manera presencial en las oficinas designadas para reclamar su licencia en físico.
Las autoridades reiteraron que, por el momento, el material únicamente ha sido distribuido en Tegucigalpa y San Pedro Sula debido a que concentran la mayor demanda de este servicio.
En el resto del país, las oficinas de tránsito permanecen sin abastecimiento, lo que impide completar la entrega de licencias en formato físico.
Se espera que en el transcurso de abril se logre una distribución más amplia del material a nivel nacional, una vez concluyan los procesos de licitación internacional necesarios para su adquisición.