Licencias de conducir en físico solo se renuevan en Tegucigalpa y San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó que actualmente solo existe material disponible para la renovación de licencias de conducir en formato físico en Tegucigalpa y San Pedro Sula, dejando sin este servicio en físico al resto de ciudades del país.

La situación deja temporalmente sin este servicio presencial al resto de ciudades del país, donde miles de conductores permanecen a la espera del abastecimiento necesario para realizar el trámite en sus localidades.

De acuerdo con autoridades de Tránsito, ambas ciudades cuentan con insumos tanto para renovaciones como para la emisión de licencias por primera vez durante el mes de abril.

En Tegucigalpa, los ciudadanos pueden acudir a las oficinas ubicadas en la residencial Santa Cruz, donde se brinda atención de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

En San Pedro Sula también continúa habilitado el servicio para atender a los usuarios que requieran gestionar su documento.

Las autoridades indicaron que la afluencia de solicitantes se mantiene dentro de los parámetros normales, permitiendo atender diariamente a los ciudadanos que requieren el servicio.