Unos 40 muertos en accidente de tránsito se registraron durante Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.- El titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Lenin Morel , informó que más de 40 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito a nivel nacional desde el pasado sábado, atribuyendo los hechos principalmente a factores humanos y mecánicos.
El funcionario explicó que, entre las causas más recurrentes, destacan el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, el irrespeto a las señales de tránsito, así como maniobras indebidas como virajes y avances peligrosos.
Morel también detalló que durante este período se han decomisado más de 4,500 licencias de conducir por diversas infracciones, algunas de ellas en el marco de operativos realizados por el Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), además de acciones ejecutadas a nivel nacional.
El titular de la DNVT calificó los accidentes de tránsito como un problema grave que afecta a todo el país y señaló que las ciudades con mayor incidencia de percances viales son San Pedro Sula , Tegucigalpa, Choluteca y Comayagua, donde se concentra la mayor cantidad de casos registrados en los últimos días.