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Unos 40 muertos en accidente de tránsito se registraron durante Semana Santa

Las autoridades reportan además el decomiso de más de 4,500 licencias de conducir por diversas infracciones, mientras reiteran el llamado a respetar las normas de tránsito para reducir la alta incidencia de accidentes en ciudades como San Pedro Sula, Tegucigalpa, Choluteca y Comayagua

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 08:08
Unos 40 muertos en accidente de tránsito se registraron durante Semana Santa

En la carretera CA-4, a la altura de Quimistán, Santa Bárbara, murieron 11 personas en un accidente vial.

 Foto: Cortesía redes sociales.

Tegucigalpa, Honduras.- El titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Lenin Morel , informó que más de 40 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito a nivel nacional desde el pasado sábado, atribuyendo los hechos principalmente a factores humanos y mecánicos.

El funcionario explicó que, entre las causas más recurrentes, destacan el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, el irrespeto a las señales de tránsito, así como maniobras indebidas como virajes y avances peligrosos.

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Morel también detalló que durante este período se han decomisado más de 4,500 licencias de conducir por diversas infracciones, algunas de ellas en el marco de operativos realizados por el Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), además de acciones ejecutadas a nivel nacional.

El titular de la DNVT calificó los accidentes de tránsito como un problema grave que afecta a todo el país y señaló que las ciudades con mayor incidencia de percances viales son San Pedro Sula , Tegucigalpa, Choluteca y Comayagua, donde se concentra la mayor cantidad de casos registrados en los últimos días.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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