Unos 40 muertos en accidente de tránsito se registraron durante Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.- El titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Lenin Morel , informó que más de 40 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito a nivel nacional desde el pasado sábado, atribuyendo los hechos principalmente a factores humanos y mecánicos.

El funcionario explicó que, entre las causas más recurrentes, destacan el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, el irrespeto a las señales de tránsito, así como maniobras indebidas como virajes y avances peligrosos.