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Regresaban de un viaje religioso y la mayoría eran familia: detalles del accidente en Quimistán

Una verdadera tragedia fue el accidente ocurrido en Quimistán, Santa Bárbara, donde perdieron la vida al menos 10 personas, entre ellas varios miembros de una misma familia

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 07:16
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Preliminarmente se conoce que son tres las personas de una misma familia que fallecieron en la tragedia de Quimistán, Santa Bárbara. Aunque se sospecha que el número podría ser mayor.

Foto: Redes sociales
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No obstante, se conoció que la mayoría de las personas que viajaban en el bus accidentado eran familiares. Al menos 10 personas murieron en el hecho y otras siete resultaron heridas.

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Javier Deras era el motorista del microbús tipo coaster, originario de Tegucigalpa, y venía procedente de Guatemala tras asistir a un retiro espiritual, junto a su madre, su esposa y, supuestamente, otros familiares.

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La madre de Javier, según un amigo de la familia que brindó declaraciones a un medio de comunicación, habría muerto de un infarto tras enterarse de que su hijo falleció en el accidente.

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Javier viajaba junto a su esposa, identificada de forma preliminar como Kelyn Suyapa, y su madre, doña Rita. Estos nombres han trascendido, ya que las autoridades aún no han dado un listado oficial de las víctimas.

 Daniela Foto: Redes sociales epeda
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La familia había viajado a Guatemala para realizar actividades religiosas por Semana Santa y también recogieron a otros familiares en Comayagua.

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La familia residía en la colonia La Torogua. Además, “son varios los vecinos de esta misma cuadra los que iban en el bus y todavía la información es ambigua. Al frente de donde ellos vivían iban dos vecinas, entre ellas doña Lila, y otros de otra cuadra”, relató un habitante del sector.

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“Las otras personas que viajaban desde Comayagua también eran familiares de ellos”, agregó.

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Se conoció que era parte de sus costumbres viajar hacia Guatemala en Semana Santa para visitar El Cristo Negro de Esquipulas. Sin embargo, su regreso no fue como esperaban, ya que el pasado 5 de abril, entre la tarde y la noche, impactaron contra una rastra en la carretera CA-4, en Quimistán, Santa Bárbara.

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Se maneja que son 10 las personas fallecidas, entre ellas el conductor del bus, su esposa y su madre, además del conductor de la rastra y, presuntamente, su acompañante. Aún no hay detalles sobre las demás víctimas.

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