Así operaba el centro logístico de la Pandilla 18 desarticulado en San Pedro Sula

Cortés, Honduras.- En una operación antimaras desarrollada en el norte del país, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) desarticularon un centro logístico atribuido a la Pandilla 18 en San Pedro Sula.

Según el informe policial, la estructura fue localizada en la colonia Celeo Gonzales, donde presuntamente funcionaba como punto estratégico para el almacenamiento de armas de fuego y ocultamiento de estupefacientes que posteriormente eran distribuidos en distintos sectores de la zona norte.

Durante la operación fueron capturadas dos personas que, de acuerdo con la Dipampco, desempeñaban roles específicos dentro de la organización criminal.

Se trata de Ingrid Jaqueline Guevara Osorto, de 46 años de edad, alias "La Madre", originaria de Choluteca. Con más de diez años de estar dentro de esta estructura criminal.