Así operaba el centro logístico de la Pandilla 18 desarticulado en San Pedro Sula

Cortés, Honduras.- En una operación antimaras desarrollada en el norte del país, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) desarticularon un centro logístico atribuido a la Pandilla 18 en San Pedro Sula.
Según el informe policial, la estructura fue localizada en la colonia Celeo Gonzales, donde presuntamente funcionaba como punto estratégico para el almacenamiento de armas de fuego y ocultamiento de estupefacientes que posteriormente eran distribuidos en distintos sectores de la zona norte.
Durante la operación fueron capturadas dos personas que, de acuerdo con la Dipampco, desempeñaban roles específicos dentro de la organización criminal.
Se trata de Ingrid Jaqueline Guevara Osorto, de 46 años de edad, alias "La Madre", originaria de Choluteca. Con más de diez años de estar dentro de esta estructura criminal.
Ella ostenta un rango conocido como "Hongra", en la pandilla, y su función principal era el almacenamiento y custodia de las armas de fuego y drogas de la Pandilla 18 en San Pedro Sula.
También fue capturado, Brayan Manuel Vargas Hernández, de 23 años de edad, apodado el "Chino", oriundo de Choloma y residente en la zona de la captura.
Tiene seis años de antigüedad en la pandilla y ostentaba el rango de "Gatillero y Traka". Según las investigaciones, era el responsable directo de abastecer los puntos de venta de droga en el valle de Sula.
Decomiso de evidencias
Al momento de la detención, los detectives de la Dipampco les incautaron elementos que evidencian el poder y la capacidad logística de los dos sospechosos: un fusil de uso policial, 20 proyectiles de uso prohibido, 85 bolsitas con supuesta marihuana, materiales para procesar drogas, pesas, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.
A los capturados se les imputan los delitos de porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido, tráfico de drogas y asociación para delinquir. Ambos imputados fueron remitidos a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) para iniciar el proceso legal correspondiente bajo la normativa penal vigente.
La Dipampco insta a la población, a seguir utilizando la línea de emergencia 143 y el número de teléfono celular 3399-4862, para realizar denuncias anónimas que permitan seguir capturando a miembros de estas estructuras del crimen organizado.