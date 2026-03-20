Capturan a alias "El Chore", supuesto cabecilla de la MS-13 en San Manuel, Cortés

San Pedro Sula, Honduras.- Un presunto cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue capturado este viernes en un sector del municipio de San Manuel, en el departamento de Cortés.

Se trata de José Roberto Pérez Mejía, de 47 años de edad, conocido en el mundo de las maras con el alias de "El Chore", quien pertenecía a la Mara Salvatrucha desde hace 10 años.

La detención fue ejecutada por detectives de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), en la colonia Sabana, de San Manuel, Cortés.