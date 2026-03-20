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Capturan a alias "El Chore", supuesto cabecilla de la MS-13 en San Manuel, Cortés

Según las investigaciones de la Dipampco, "El Chore", era el que lideraba las acciones ilícitas de la MS-13, en San Manuel, Cortés. En la captura le encontraron armas, municiones y empaques con supuesta cocaína

  • Actualizado: 20 de marzo de 2026 a las 15:39
Capturan a alias El Chore, supuesto cabecilla de la MS-13 en San Manuel, Cortés

José Roberto Pérez Mejía, alias "El Chore" tras ser arrestado, junto a la evidencia que le fue decomisada por la Dipampco.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras.- Un presunto cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue capturado este viernes en un sector del municipio de San Manuel, en el departamento de Cortés.

Se trata de José Roberto Pérez Mejía, de 47 años de edad, conocido en el mundo de las maras con el alias de "El Chore", quien pertenecía a la Mara Salvatrucha desde hace 10 años.

La detención fue ejecutada por detectives de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), en la colonia Sabana, de San Manuel, Cortés.

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Según la Dipampco, el detenido tiene el rango de "compa" o cabecilla dentro de la MS-13, y era quien tenía el mando operativo del tráfico de drogas y armas de fuego en la zona; además, se dedicaba a girar órdenes de actos ilícitos, supervisar plazas de venta y distribución de drogas en San Manuel.

Evidencias

Durante la operación de captura, la Dipampco le decomisó un arma de fuego tipo pistola, con diez proyectiles, un bolso con 50 empaques de plásticas con supuesta cocaína y 15 envoltorios con supuesta marihuana. También llevaba otros 40 proyectiles de otra arma de uso prohibido y un teléfono celular.

El requerido fue puesto a la orden del Ministerio Público a través de la fiscalía competente por suponerlo responsable de los delitos de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, porte ilegal de munición prohibida y tráfico de drogas.

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La Policía Nacional exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad ilícita en barrios o colonias, a través de la línea 143 y el número de celular 3399-4862.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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