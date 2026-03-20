Capturan en Tegucigalpa a supuesto líder de banda “Al Qaeda”

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades policiales informaron sobre la detención en las últimas horas de Gerardo Ernesto Ayestas Aguilar, señalado como supuesto cabecilla de la estructura criminal denominada “Al Qaeda”, durante un operativo realizado en Tegucigalpa.

De acuerdo con las investigaciones, Ayestas Aguilar se mantenía prófugo desde 2021 y enfrenta acusaciones por el delito de tráfico de drogas.

El Ministerio Público detalló que el requerimiento fiscal en su contra fue presentado por el Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas y Asociaciones para Delinquir, mientras que agentes de la Agencia Técnica de Investigación (ATIC) estuvieron a cargo de coordinar y ejecutar su captura.