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Capturan en Tegucigalpa a supuesto líder de banda “Al Qaeda”

El arrestado por las autoridades policiales se mantenía prófugo de la justicia desde hace cinco años y era buscado por los delitos de tráfico de dromas. Es reincidente del delito

  • Actualizado: 20 de marzo de 2026 a las 12:43
Capturan en Tegucigalpa a supuesto líder de banda “Al Qaeda”

Detienen en Tegucigalpa a presunto cabecilla de “Al Qaeda”, vinculado al tráfico de drogas, según las autoridades policiales.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades policiales informaron sobre la detención en las últimas horas de Gerardo Ernesto Ayestas Aguilar, señalado como supuesto cabecilla de la estructura criminal denominada “Al Qaeda”, durante un operativo realizado en Tegucigalpa.

De acuerdo con las investigaciones, Ayestas Aguilar se mantenía prófugo desde 2021 y enfrenta acusaciones por el delito de tráfico de drogas.

El Ministerio Público detalló que el requerimiento fiscal en su contra fue presentado por el Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas y Asociaciones para Delinquir, mientras que agentes de la Agencia Técnica de Investigación (ATIC) estuvieron a cargo de coordinar y ejecutar su captura.

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Las autoridades también indicaron que en acciones previas contra esta organización se han decomisado importantes cantidades de droga, además de obtenerse condenas por delitos como tráfico de drogas, asociación para delinquir y otros ilícitos vinculados.

Según el Ministerio Público, el detenido es considerado reincidente, ya que ha sido investigado en distintas ocasiones por su presunta participación en actividades delictivas

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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