Enfrentamiento deja dos agentes de la Dipampco heridos en San Manuel, Cortés

De acuerdo con reportes preliminares, el hecho se originó durante un operativo de rutina, cuando los ocupantes de un vehículo tipo turismo hicieron caso omiso a una parada policial y se dieron a la fuga.

Cortés, Honduras.- Un enfrentamiento armado entre agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado ( Dipampco ) y una estructura criminal dejó dos policías gravemente heridos este sábado 24 de enero, en la entrada a la colonia Reyes Caballero, en el municipio de San Manuel, Cortés , zona norte de Honduras, informaron fuentes policiales.

Los uniformados iniciaron una persecución que derivó en un intercambio de disparos en el sector mencionado.

En la acción, también se reportó la participación de una motocicleta vinculada a los sospechosos.

Como resultado del enfrentamiento, dos agentes de la Dipampco resultaron con heridas y fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial, donde reciben atención médica.

Asimismo, uno de los presuntos delincuentes resultó herido por impacto de bala y fue evacuado en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos hacia un establecimiento de salud, bajo custodia policial.

Las autoridades indicaron que la zona fue asegurada para resguardar a los residentes y facilitar las labores de investigación. Hasta el momento, no se han brindado detalles oficiales sobre capturas ni sobre la identidad de los involucrados.

La Policía Nacional mantiene operativos en el área mientras continúa con las indagaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.