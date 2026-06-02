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¡Liberado! Informan que el periodista Julio "El Profe" Ibáñez ha salido de la cárcel

Luego de dos meses en una cárcel de Sudáfrica, el periodista mexicano Julio "El Profe" Ibáñez ha sido puesto en libertad junto con su camarógrafo

  • Actualizado: 02 de junio de 2026 a las 10:27
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Luego de dos meses en una cárcel de Sudáfrica, el periodista mexicano Julio "El Profe" Ibáñez ha sido puesto en libertad junto con su camarógrafo
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El reportero de TUDN, Julio "El Profe" Ibáñez, ha sido liberado, según detalla Televisa Univisión y también el camarógrafo Daniel García
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Ambos han recuperado su libertad luego de permanecer detenidos durante más de dos meses en Sudáfrica por el uso de un dron en una zona considerada restringida.
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Ambos se encontraban cubriendo las actividades de la Selección de Sudáfrica, rival de México en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.
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La empresa dio a conocer la noticia a través de un comunicado publicado en la red social X, donde confirmó que sus colaboradores fueron liberados por las autoridades sudafricanas y que en las próximas horas emprenderán su regreso a territorio mexicano, una vez concluido el proceso legal que enfrentaban en ese país.
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Según detalló la televisora, Julio "Profe" Ibáñez y Daniel García quedaron en libertad este martes 2 de junio, luego de haber sido arrestados el pasado 18 de marzo mientras realizaban labores periodísticas relacionadas con el combinado sudafricano.
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"Luego de más de dos meses, hoy la autoridad judicial en Sudáfrica ha liberado y devuelto sus pasaportes a nuestros compañeros Julio Ibáñez y Daniel García", se lee en el escrito.
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Asimismo, Televisa Univisión señaló que ambos comunicadores viajarán a México este miércoles para reencontrarse con sus seres queridos.
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El camarógrafo también expresó su agradecimiento a las autoridades mexicanas por el respaldo brindado durante todo el proceso.
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"Nuestros compañeros llegarán a México el día de mañana para reunirse con sus familias. Agradecemos a las autoridades mexicanas su apoyo en este desafortunado proceso, que finalmente ha concluido", concluye el mensaje.
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Tras hacerse oficial su liberación, Julio "Profe" Ibáñez reapareció en sus redes sociales y compartió un video en el que relató brevemente el difícil momento que atravesó durante su permanencia en Sudáfrica.
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El periodista aprovechó para agradecer las muestras de apoyo recibidas por parte de familiares, amigos y compañeros de trabajo.
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"Se terminó la pesadilla, adiós Sudáfrica, gracias familias, amigos y a nuestra casa. Estamos listos, ¡Mundial, ahí te vamos!", dijo.
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La detención de Julio "Profe" Ibáñez y Daniel García ocurrió el 18 de marzo en Johannesburgo. De acuerdo con los reportes, las autoridades actuaron en su contra debido al uso de un dron en una zona considerada restringida.
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Después de permanecer cerca de dos meses bajo proceso judicial, ambos colaboradores de TUDN fueron finalmente liberados y tienen previsto regresar a México este 3 de junio, poniendo fin a un episodio que generó preocupación dentro del medio deportivo mexicano.
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