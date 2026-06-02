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"Si ya es ley, ¿Por qué no pagan?": el reclamo de docentes frente a Casa Presidencial

La protesta se desarrolló de manera pacífica mientras los docentes reiteraban sus demandas laborales, entre ellas la negociación con verdaderos representantes del gremio

  • Actualizado: 02 de junio de 2026 a las 10:47
Si ya es ley, ¿Por qué no pagan?: el reclamo de docentes frente a Casa Presidencial
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Docentes afiliados a la FOMH se concentraron este martes -2 de junio- frente a Casa Presidencial para exigir el cumplimiento del reajuste salarial aprobado por el Congreso Nacional. "¿Por qué no pagar? Si ya es ley" cuestionan entre consignas.

 Fotos: David Romero/EL HERALDO.
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Con pancartas y consignas, maestros de diferentes regiones del país hicieron sentir su descontento por lo que consideran incumplimientos del Gobierno.

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La movilización se produjo un día después del paro nacional de “brazos caídos” convocado por el gremio magisterial.
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El reclamo de los manifestantes durante la protesta desarrollada desde horas de la mañana hasta el mediodía en las inmediaciones de Casa de Gobierno se relaciona al ajuste salarial entre otros puntos.

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Con pancartas y banderas, docentes de distintas regiones del país alzaron su voz en defensa de sus derechos laborales.
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Los educadores demandan la aplicación inmediata del incremento salarial anunciado en abril y aún pendiente de ejecución.

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Representantes del magisterio nacional denunciaron que el reajuste salarial continúa sin reflejarse plenamente en sus ingresos.
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Con mensajes como "Exigimos reajuste salarial"los docentes protestaron de manera pacífica frente a la casa de Gobierno.
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La Casa Presidencial permaneció blindada por elementos de la Policía Nacional durante la jornada de protestas de este martes.

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La jornada de protesta reunió a maestros que exigen respeto a las organizaciones reconocidas por las bases magisteriales, ya que aseguran que en la mesa de diálogo no han incorporado representantes del gremio, sino docentes afínes al gobierno.

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La dirigencia magisterial asegura que el nivel de participación refleja el malestar existente entre los docentes de todo el país.
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Los docentes sostienen que las autoridades deben cumplir la ley y aplicar el ajuste salarial aprobado por el Poder Legislativo, pues de los contrario están cayendo en inclumplimiento.
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Maestros permanecieron frente a Casa Presidencial a la espera de respuestas concretas por parte de las autoridades gubernamentales.
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Banderas, mantas y mensajes de protesta marcaron la movilización realizada este martes en la capital hondureña bajo un potente sol y altas temperaturas.
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