"Con los docentes no se juega", clama magisterio en la zona norte de Honduras durante marcha

Docentes de Cortés recorren el bulevar del Norte de San Pedro Sula, Cortés, para exigir el pago del reajuste salarial que, según denuncian, sigue pendiente por parte del Gobierno.
Con pancartas y consignas, maestros de distintos municipios de Cortés se sumaron a la movilización en defensa de sus derechos laborales.
La protesta se desarrolló de manera pacífica mientras los educadores reiteraban su demanda de cumplimiento de los acuerdos salariales.
Cientos de docentes participaron en la marcha, advirtiendo que las acciones continuarán hasta obtener respuestas concretas de las autoridades.
Los manifestantes exigen la instalación de una mesa de diálogo que permita resolver el conflicto relacionado con el ajuste salarial.
La movilización reunió a maestros de diferentes niveles educativos, quienes denuncian retrasos en el cumplimiento de compromisos gubernamentales.
Banderas, carteles y mensajes de protesta marcaron la jornada de manifestación realizada en una de las principales vías de la zona norte, donde reclaman al gobierno que "con los docentes no se juega".
Los docentes aseguran que mantendrán las protestas de forma indefinida hasta que se garantice el pago del reajuste salarial.
La marcha avanzó por el bulevar del Norte bajo un ambiente ordenado y sin incidentes, según reportaron los participantes.
La exigencia del ajuste salarial fue el principal reclamo de los docentes, entre otras exigencias, durante la movilización realizada este día.
Los maestros sostienen que el incumplimiento de los acuerdos afecta la estabilidad económica de miles de trabajadores del sector educativo.
La manifestación evidenció el descontento del gremio magisterial, pese a haberse establecido una mesa de diálogo con el gobierno, donde se reclama el respeto a los compromisos adquiridos por el Gobierno.