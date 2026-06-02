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"Con los docentes no se juega", clama magisterio en la zona norte de Honduras durante marcha

Educadores de Cortés hicieron un llamado a las autoridades para atender sus demandas y evitar una prolongación del conflicto.

  • Actualizado: 02 de junio de 2026 a las 10:33
Con los docentes no se juega, clama magisterio en la zona norte de Honduras durante marcha
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Docentes de Cortés recorren el bulevar del Norte de San Pedro Sula, Cortés, para exigir el pago del reajuste salarial que, según denuncian, sigue pendiente por parte del Gobierno.

Fotos: OPSA.
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Con pancartas y consignas, maestros de distintos municipios de Cortés se sumaron a la movilización en defensa de sus derechos laborales.

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La protesta se desarrolló de manera pacífica mientras los educadores reiteraban su demanda de cumplimiento de los acuerdos salariales.
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Cientos de docentes participaron en la marcha, advirtiendo que las acciones continuarán hasta obtener respuestas concretas de las autoridades.

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Los manifestantes exigen la instalación de una mesa de diálogo que permita resolver el conflicto relacionado con el ajuste salarial.

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La movilización reunió a maestros de diferentes niveles educativos, quienes denuncian retrasos en el cumplimiento de compromisos gubernamentales.
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Banderas, carteles y mensajes de protesta marcaron la jornada de manifestación realizada en una de las principales vías de la zona norte, donde reclaman al gobierno que "con los docentes no se juega".

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Los docentes aseguran que mantendrán las protestas de forma indefinida hasta que se garantice el pago del reajuste salarial.
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La marcha avanzó por el bulevar del Norte bajo un ambiente ordenado y sin incidentes, según reportaron los participantes.
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La exigencia del ajuste salarial fue el principal reclamo de los docentes, entre otras exigencias, durante la movilización realizada este día.
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Los maestros sostienen que el incumplimiento de los acuerdos afecta la estabilidad económica de miles de trabajadores del sector educativo.

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La manifestación evidenció el descontento del gremio magisterial, pese a haberse establecido una mesa de diálogo con el gobierno, donde se reclama el respeto a los compromisos adquiridos por el Gobierno.
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