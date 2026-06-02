Condiciones secas regresan a Honduras, pero habrá chubascos en algunas zonas: ¿dónde lloverá?

De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones serán de débiles a moderadas y podrían estar acompañadas de actividad eléctrica aislada, principalmente en sectores del occidente y suroccidente del país. Asimismo, se esperan lluvias débiles aisladas en la región oriental.
Las temperaturas continuarán elevadas en varios departamentos, especialmente en la zona sur. Valle y Choluteca registrarán máximas de hasta 39 grados centígrados, convirtiéndose en las regiones más calurosas del territorio.
En el occidente del país se prevén lluvias en departamentos como Lempira, Ocotepeque, Copán e Intibucá. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 26 y 33 grados centígrados, mientras que las mínimas se mantendrán entre los 15 y 23 grados.
Francisco Morazán también presenta probabilidad de lluvias para este martes, con temperaturas que alcanzarán los 32 grados durante el día y descenderán hasta los 21 grados en horas de la madrugada.
En la zona oriental, El Paraíso registrará condiciones inestables con posibilidad de precipitaciones, mientras que Olancho mantendrá un ambiente mayormente soleado y cálido, con temperaturas máximas de 34 grados centígrados.
Los departamentos del norte, entre ellos Cortés, Atlántida, Colón, Santa Bárbara y Yoro, experimentarán temperaturas elevadas. Aunque en Cortés existe probabilidad de lluvias aisladas, en Atlántida, Colón, Santa Bárbara y Yoro predominará
En la región central, Comayagua alcanzará una temperatura máxima de 34 grados y presentará posibilidades de lluvias dispersas durante la tarde. La Paz, por su parte, tendrá un ambiente mayormente soleado con temperaturas cálidas.
Para el departamento de Gracias a Dios se pronostican lluvias aisladas acompañadas de temperaturas que rondarán los 32 grados de máxima y 27 de mínima, condiciones típicas de esta época del año.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada debido a las altas temperaturas, especialmente en la zona sur del país, y estar atenta a los cambios repentinos del clima en aquellas regiones donde se prevén lluvias y actividad eléctrica aislada durante la tarde y noche.