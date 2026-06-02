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Condiciones secas regresan a Honduras, pero habrá chubascos en algunas zonas: ¿dónde lloverá?

Aunque las condiciones secas volverán a predominar en gran parte de Honduras, Copeco mantiene el pronóstico de lluvias y chubascos para varias regiones del país este martes 2 de junio

  • Actualizado: 02 de junio de 2026 a las 07:05
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De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones serán de débiles a moderadas y podrían estar acompañadas de actividad eléctrica aislada, principalmente en sectores del occidente y suroccidente del país. Asimismo, se esperan lluvias débiles aisladas en la región oriental.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
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Las temperaturas continuarán elevadas en varios departamentos, especialmente en la zona sur. Valle y Choluteca registrarán máximas de hasta 39 grados centígrados, convirtiéndose en las regiones más calurosas del territorio.

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En el occidente del país se prevén lluvias en departamentos como Lempira, Ocotepeque, Copán e Intibucá. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 26 y 33 grados centígrados, mientras que las mínimas se mantendrán entre los 15 y 23 grados.

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Francisco Morazán también presenta probabilidad de lluvias para este martes, con temperaturas que alcanzarán los 32 grados durante el día y descenderán hasta los 21 grados en horas de la madrugada.

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En la zona oriental, El Paraíso registrará condiciones inestables con posibilidad de precipitaciones, mientras que Olancho mantendrá un ambiente mayormente soleado y cálido, con temperaturas máximas de 34 grados centígrados.

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Los departamentos del norte, entre ellos Cortés, Atlántida, Colón, Santa Bárbara y Yoro, experimentarán temperaturas elevadas. Aunque en Cortés existe probabilidad de lluvias aisladas, en Atlántida, Colón, Santa Bárbara y Yoro predominará

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En la región central, Comayagua alcanzará una temperatura máxima de 34 grados y presentará posibilidades de lluvias dispersas durante la tarde. La Paz, por su parte, tendrá un ambiente mayormente soleado con temperaturas cálidas.

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Para el departamento de Gracias a Dios se pronostican lluvias aisladas acompañadas de temperaturas que rondarán los 32 grados de máxima y 27 de mínima, condiciones típicas de esta época del año.

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Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada debido a las altas temperaturas, especialmente en la zona sur del país, y estar atenta a los cambios repentinos del clima en aquellas regiones donde se prevén lluvias y actividad eléctrica aislada durante la tarde y noche.

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