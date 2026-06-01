"Policías no tienen permitido usar pasamontañas": inicia retiro de indumentaria de Dipampco

Uniformes, chalecos antibalas, armamento y equipo táctico de la extinta Dipampco fueron retirados por la Policía Nacional como parte del proceso de transición hacia la nueva Dirección de Lucha Contra la Extorsión y el Terrorismo (DEAT). La jefa de UMEP 1 de Tegucigalpa insta a población denunciar si ven a alguien portando insignas de Dipampco.
Las autoridades concentran los distintivos, emblemas e indumentaria utilizados por Dipampco para someterlos a procesos administrativos y posteriormente proceder con su destrucción.
La Policía Nacional busca garantizar que ningún uniforme o identificación de la desaparecida Dipampco permanezca en manos de funcionarios o particulares tras la reestructuración institucional.
El armamento retirado será sometido a análisis técnicos, registros y verificaciones para garantizar su trazabilidad y el cumplimiento de los controles internos.
Cada arma asignada a la extinta dirección será inspeccionada por las autoridades competentes antes de definir su destino final dentro de los procedimientos institucionales.
Los agentes que aspiran a integrar la nueva DEAT son sometidos a evaluaciones toxicológicas, poligráficas, patrimoniales y psicométricas para garantizar altos estándares de confiabilidad.
Las pruebas toxicológicas buscan confirmar que los funcionarios policiales no consumen sustancias prohibidas y mantienen condiciones óptimas para el servicio.
Las evaluaciones poligráficas forman parte de los mecanismos implementados para fortalecer la transparencia y la integridad de los agentes que integrarán la nueva unidad.
Los análisis patrimoniales permitirán verificar la congruencia entre los ingresos legítimos y la situación económica de cada funcionario policial.
Tras el retiro de los pertrechos de la Dipampco, la nueva DEAT utilizará el uniforme oficial de la Policía Nacional, compuesto por pantalón táctico azul marino, camisa azul celeste y chaleco antibalas negro con distintivos institucionales.
Las autoridades advirtieron a la ciudadanía que denuncie cualquier uso irregular de uniformes o insignias de la extinta Dipampco, ya que podrían ser utilizados para cometer delitos o engañar a la población.
Sobre el uso de pasamontañas, la subcomisionada de Policía Suyapa Nazareth Posadas aclaró que "es importante que la población esté consciente de que nuestros funcionarios no tienen permitido el uso de pasamontañas" en el desarrollo de las actividades diarias. De hecho fueron retiradas las personas que las tenían asignadas.