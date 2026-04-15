"Madre, ábrame la puerta": frente a su casa matan a joven en la colonia 28 de Marzo

Tegucigalpa, Honduras.- Frente a la entrada de su vivienda fue asesinado un joven en horas de la noche del martes -14 de abril- en la colonia 28 de Marzo de Tegucigalpa, capital del país.

La víctima fue identificada por las autoridades como Walter Alexander Triminio Vásquez, de 20 años de edad.

Versiones indican que el joven se encontraba en la calle cuando, al llegar a su vivienda, se percató de que sicarios lo esperaban afuera para quitarle la vida.