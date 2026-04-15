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"Madre, ábrame la puerta": frente a su casa matan a joven en la colonia 28 de Marzo

El joven Walter Triminio fue asesinado frente a su casa por hombres desconocidos; segundos antes del ataque gritó desesperado por ayuda a su madre

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 06:30
Madre, ábrame la puerta: frente a su casa matan a joven en la colonia 28 de Marzo

El cuerpo de Walter Alexander Triminio Vásquez quedó tendido en el suelo afuera de su casa.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Frente a la entrada de su vivienda fue asesinado un joven en horas de la noche del martes -14 de abril- en la colonia 28 de Marzo de Tegucigalpa, capital del país.

La víctima fue identificada por las autoridades como Walter Alexander Triminio Vásquez, de 20 años de edad.

Versiones indican que el joven se encontraba en la calle cuando, al llegar a su vivienda, se percató de que sicarios lo esperaban afuera para quitarle la vida.

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Desesperado por salvar su vida, Triminio Vásquez gritó desde afuera: "Madre, ábrame la puerta"; sin embargo, fue asesinado.

El cuerpo del joven quedó tendido exactamente frente a su portón, a un lado de una motocicleta.

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Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque, por lo que autoridades de la Policía Nacional se encuentran en la escena para iniciar con las investigaciones correspondientes

El cadáver del joven ya fue ingresado a la morgue capitalina en horas tempranas de este miércoles, donde se le realizará la autopsia y posteriormente se hará entrega de los restos mortales a sus familiares.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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