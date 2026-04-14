Iba a enterrar el cadáver de su amigo: así intentó eliminar evidencias Dennis Maradiaga

Una tragedia se registró en Campamento Nuevo, en Río Blanco, departamento de Olancho, cuando un hombre supuestamente asesinó a su “amigo”.
Dennis Antonio Maradiaga, sospechoso del crimen, hizo todo lo posible por ocultar las evidencias en su contra, siendo la principal el cadáver de la víctima.
La víctima fue identificada como Lesli Enrique Zelaya Munguía. El hecho ocurrió cuando ambos individuos discutían, presuntamente bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
Según la información, Maradiaga habría agredido a la víctima con un machete, provocándole múltiples heridas que le causaron la muerte.
Posteriormente, Dennis trasladó el cuerpo de la víctima por un largo tramo de carretera, buscando un sitio adecuado para deshacerse de él.
Dennis Maradiaga presuntamente intentó ocultar el cuerpo, trasladándolo en una carreta con la intención de enterrarlo, pero fue sorprendido por agentes de la Policía Nacional
Antes de que lograra enterrar el cadáver de Lesli Enrique Zelaya Munguía, fue interceptado por las autoridades, quienes lo capturaron en flagrancia.
El cuerpo de la víctima fue encontrado en unos matorrales y estaba cubierto con un nailon negro.
Al momento de su captura, se le decomisó un teléfono celular, un arma blanca tipo machete presuntamente utilizada en el hecho y prendas de vestir con supuestas manchas de sangre.
Fue capturado cerca de la casa de su padre. El detenido fue remitido al Ministerio Público para enfrentar cargos por homicidio.