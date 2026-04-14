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Iba a enterrar el cadáver de su amigo: así intentó eliminar evidencias Dennis Maradiaga

Dennis Maradiaga fue sorprendido cuando transportaba el cuerpo de su amigo en una carreta para enterrarlo y ocultar la evidencia del crimen en Olancho

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 08:41
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Una tragedia se registró en Campamento Nuevo, en Río Blanco, departamento de Olancho, cuando un hombre supuestamente asesinó a su “amigo”.

 Foto: Redes sociales
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Dennis Antonio Maradiaga, sospechoso del crimen, hizo todo lo posible por ocultar las evidencias en su contra, siendo la principal el cadáver de la víctima.

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La víctima fue identificada como Lesli Enrique Zelaya Munguía. El hecho ocurrió cuando ambos individuos discutían, presuntamente bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

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Según la información, Maradiaga habría agredido a la víctima con un machete, provocándole múltiples heridas que le causaron la muerte.

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Posteriormente, Dennis trasladó el cuerpo de la víctima por un largo tramo de carretera, buscando un sitio adecuado para deshacerse de él.

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Dennis Maradiaga presuntamente intentó ocultar el cuerpo, trasladándolo en una carreta con la intención de enterrarlo, pero fue sorprendido por agentes de la Policía Nacional

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Antes de que lograra enterrar el cadáver de Lesli Enrique Zelaya Munguía, fue interceptado por las autoridades, quienes lo capturaron en flagrancia.

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El cuerpo de la víctima fue encontrado en unos matorrales y estaba cubierto con un nailon negro.

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Al momento de su captura, se le decomisó un teléfono celular, un arma blanca tipo machete presuntamente utilizada en el hecho y prendas de vestir con supuestas manchas de sangre.

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Fue capturado cerca de la casa de su padre. El detenido fue remitido al Ministerio Público para enfrentar cargos por homicidio.

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