Joven muere tras impactar su motocicleta contra otra en Catacamas

Olancho, Honduras.- La fuerte colisión entre dos motocicletas dejó como saldo la muerte de un jovencito de 18 años de edad, y un segundo muchacho con lesiones severas.
La tragedia de tipo vial ocurrió en la ciudad de Catacamas, en el barrio La Mora, a eso de las 7:30 de la noche del lunes. César Elí Romero López, transitaba a bordo de su motocicleta, y en una intersección, colisionó contra otro vehículo de dos ruedas que venía de una de las calles laterales con relación a la que se desplazaba César Elí.
Del fuerte impacto, las dos motocicletas y sus conductores salieron despedidos violentamente por el aire, yendo a impactar contra un poste del tendido eléctrico y la parte frontal del inmueble de un negocio.
En estado grave, los dos jóvenes fueron trasladados, en primera instancia, al Hospital Santo Hermano Pedro, de Catacamas, pero debido a la gravedad de las lesiones que ambos presentaban, fueron remitido esa misma noche al Hospital Escuela (HE), en la capital.
Para desdicha de su familia, César Elí expiró a la 1:30 de la mañana, cuando era atendido por los médicos en ese centro médico capitalino. Mientras tanto, la otra persona que resultó herido continúa recibiendo los cuidados médicos, pero su estado es delicado.
Culpabilidad
A criterio de los parientes del ahora fallecido, quienes llegaron a la morgue para retirar el cuerpo; el otro motorista no hizo el alto en una calle donde tenía que haberse detenido y dar la preferencia al paso de César. Sin embargo, ese y otros aspectos del accidente deberán ser investigados a fondo por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
Romero López se dedicaba al oficio de la soldadura en estructuras metálicas en la ciudad de Catacamas. Era nativo de la aldea Santa Rita, cerca del casco urbano de esa ciudad.
Sus restos mortales fueron retirados la tarde de este martes de la morgue del Ministerio Público (MP) de la capital.