Joven muere tras impactar su motocicleta contra otra en Catacamas

Olancho, Honduras.- La fuerte colisión entre dos motocicletas dejó como saldo la muerte de un jovencito de 18 años de edad, y un segundo muchacho con lesiones severas.

La tragedia de tipo vial ocurrió en la ciudad de Catacamas, en el barrio La Mora, a eso de las 7:30 de la noche del lunes. César Elí Romero López, transitaba a bordo de su motocicleta, y en una intersección, colisionó contra otro vehículo de dos ruedas que venía de una de las calles laterales con relación a la que se desplazaba César Elí.

Del fuerte impacto, las dos motocicletas y sus conductores salieron despedidos violentamente por el aire, yendo a impactar contra un poste del tendido eléctrico y la parte frontal del inmueble de un negocio.