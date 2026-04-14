Identifican a joven motociclista que murió en accidente en San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.- Como Noelvin Armando Orellana Gutiérrez, de 21 años, fue identificado el joven motociclista que perdió la vida la tarde de este lunes en un accidente de tránsito ocurrido en el bulevar del Este, a la altura de ZIP Calpules, en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

De acuerdo con información preliminar, el joven salía de su jornada laboral cuando fue impactado por un vehículo tipo turismo que circulaba por la zona, provocándole la muerte de manera inmediata debido a la fuerza del impacto.