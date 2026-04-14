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Identifican a joven motociclista que murió en accidente en San Pedro Sula

El joven, originario de Yoro, murió en el lugar luego de ser embestido por un automóvil cuando regresaba de trabajar

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 07:26
Identifican a joven motociclista que murió en accidente en San Pedro Sula

El accidente ocurrió en el bulevar del Este, donde el joven perdió la vida de forma instantánea tras el impacto.

 Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Como Noelvin Armando Orellana Gutiérrez, de 21 años, fue identificado el joven motociclista que perdió la vida la tarde de este lunes en un accidente de tránsito ocurrido en el bulevar del Este, a la altura de ZIP Calpules, en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

De acuerdo con información preliminar, el joven salía de su jornada laboral cuando fue impactado por un vehículo tipo turismo que circulaba por la zona, provocándole la muerte de manera inmediata debido a la fuerza del impacto.

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El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la vía, mientras equipos de socorro y autoridades policiales llegaron al lugar para acordonar la escena y realizar las diligencias correspondientes.

Familiares y conocidos informaron que Orellana Gutiérrez era originario de una aldea del municipio de Sulaco, en el departamento de Yoro, y que se había trasladado a la capital industrial del país en busca de trabajo para brindar un mejor futuro a su familia.

Las autoridades de tránsito indicaron que se desarrollarán las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el fatal accidente.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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