Llegaron a matarlo en su habitación: crimen de Óscar Alvarenga, miembro LGTBIQ+

Con signos de violencia y al interior de su habitación, en el sector El Puentón de Baracoa, Cortés, fue encontrado el cuerpo sin vida del joven, según se conoció preliminarmente.
De acuerdo con la información, sicarios llegaron hasta su vivienda para asesinarlo. Su cuerpo quedó sin vida dentro de su propia habitación.
Al parecer, Óscar era una persona ampliamente conocida y apreciada en su comunidad. Quienes tuvieron el gusto de tratarlo lo describen como un joven alegre, carismático y muy cercano a la gente.
Según se conoció, Óscar era miembro de la comunidad LGTBIQ+, un detalle que ha despertado alerta entre organizaciones que velan por los derechos humanos.
“Noticias que rompen el corazón. Una persona con una buena vibra y un carisma inigualable. Muchos recuerdos y un par de planes que se quedaron sin realizar”, escribió en Facebook una amiga del joven.
“Recordaremos a Eduardo Alvarenga como un joven respetuoso y con la necesidad de siempre estar organizado. Me duele mucho este acto, un crimen de odio. ¡Homofobia!”, escribió otro amigo.
Hasta el momento, se conoce que el cuerpo fue hallado sin vida el pasado lunes 13 de abril.
Se ha detallado que presentaba signos de violencia, aunque se desconoce si fue asesinado con arma blanca o de fuego. Las autoridades aún no se han pronunciado.
En redes sociales, el joven se mostraba apasionado por la vida, donde compartía fotografías de sus viajes.
Hasta el momento se desconocen las causas del crimen. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes.