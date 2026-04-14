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Llegaron a matarlo en su habitación: crimen de Óscar Alvarenga, miembro LGTBIQ+

El cuerpo sin vida de Óscar Eduardo Alvarenga, miembro de la comunidad LGBIQ+, fue hallado dentro de su habitación con signos de violencia en Baracoa, Cortés

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 06:49
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Con signos de violencia y al interior de su habitación, en el sector El Puentón de Baracoa, Cortés, fue encontrado el cuerpo sin vida del joven, según se conoció preliminarmente.

 Foto: Redes sociales
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De acuerdo con la información, sicarios llegaron hasta su vivienda para asesinarlo. Su cuerpo quedó sin vida dentro de su propia habitación.

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Al parecer, Óscar era una persona ampliamente conocida y apreciada en su comunidad. Quienes tuvieron el gusto de tratarlo lo describen como un joven alegre, carismático y muy cercano a la gente.

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Según se conoció, Óscar era miembro de la comunidad LGTBIQ+, un detalle que ha despertado alerta entre organizaciones que velan por los derechos humanos.

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“Noticias que rompen el corazón. Una persona con una buena vibra y un carisma inigualable. Muchos recuerdos y un par de planes que se quedaron sin realizar”, escribió en Facebook una amiga del joven.

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“Recordaremos a Eduardo Alvarenga como un joven respetuoso y con la necesidad de siempre estar organizado. Me duele mucho este acto, un crimen de odio. ¡Homofobia!”, escribió otro amigo.

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Hasta el momento, se conoce que el cuerpo fue hallado sin vida el pasado lunes 13 de abril.

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Se ha detallado que presentaba signos de violencia, aunque se desconoce si fue asesinado con arma blanca o de fuego. Las autoridades aún no se han pronunciado.

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En redes sociales, el joven se mostraba apasionado por la vida, donde compartía fotografías de sus viajes.

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Hasta el momento se desconocen las causas del crimen. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes.

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