Más de 59 mujeres han sido asesinadas; dos casos se registraron en menos de 24 horas

San Pedro Sula, Honduras.- Cifras de la Secretaría de Seguridad indican que de enero al 5 de abril, 59 hondureñas perdieron la vida de manera violenta.

En menos de 24 horas, el país sumó dos víctimas más luego de que Sarahí Flores, de 21 años y Yessy Carolina Maldonado Guillén, de 24 años, murieran al ser atacadas a balazos en distintos hechos y circunstancias.

El ataque en contra de Sarahí Flores ocurrió la noche del domingo en el barrio Lempira de Comayagüela. Según el informe en poder de las autoridades policiales, la joven se encontraba en su casa junto a su madre cuando al menos cuatro individuos encapuchados y armados la sacaron de la vivienda por la fuerza para luego dispararle varias veces en la cabeza.

El cuerpo de Flores quedó inerte en la calle, a donde llegó personal de Medicina Forense para hacer el respectivo levantamiento del cadáver. Agentes de investigación aseguraron realizar las diligencias del caso con el fin de dar con el desfile de los responsables; Hasta ayer desconocían el móvil del crimen.