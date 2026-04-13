Era madre de cinco niños: Jesy Maldonado, joven asesinada por su pareja en Roatán

Madre de cinco niños era Jesy Carolina Maldonado, la joven que fue asesinada presuntamente por su pareja en su propia vivienda en Roatán, Islas de la Bahía.
Con lágrimas en sus ojos, su hermana, identificada como Berta, relató que Jesy ya había sido agredida anteriormente por su pareja, por lo que le pidió que se alejara de él.
“Él ya la había golpeado y yo le dije a ella: ‘Carol, deja a ese hombre, por favor, tenés cinco hijos, recapacitá’”, recordó la hermana de la víctima.
“Sos mamá de cinco hijos, ¿cómo es posible que vas a estar con un hombre que el día de mañana te puede hacer algo? Yo la aconsejé y le dije que lo dejara”, contó.
Agregó que Jovanni Luis Connor Rivers, pareja de su hermana y principal sospechoso del crimen, también la había amenazado.
“Yo tengo audios donde él me decía que me iba a mandar para el infierno, solo porque yo aconsejaba a mi hermana para que lo dejara”.
“Cuando ella llegaba aquí, yo le decía: ‘Carol, aléjate de ese hombre’, y ella no quiso hacerlo. Imagínese ahora”, relató la hermana, asegurando que él era una persona “tóxica” y que incluso escuchaba cuando hablaban por teléfono.
El crimen ocurrió en Crawfish Rock, Roatán. La joven, de 24 años de edad, fue encontrada sin vida en su vivienda.
Jovanni Luis Connor Rivers huyó del lugar tras presuntamente quitarle la vida a su pareja, pero horas después fue capturado.
El hombre aseguró a medios de comunicación que se arrepentía del crimen y que pedía perdón a su familia. Hasta ahora, las autoridades no han brindado mayores detalles; se presume que la joven fue asesinada con un arma de fuego.