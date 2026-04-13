Hombre asesinó a su amigo y luego paseó el cadáver en una carreta en Olancho

Olancho, Honduras.- La Policía Nacional reportó la detención de un hombre que fue sorprendido mientras transportaba el cuerpo sin vida de otro individuo en la comunidad de Campamento Nuevo, en Río Blanco, departamento de Olancho.
De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el detenido habría atacado a la víctima con un arma blanca tipo machete, provocándole múltiples heridas hasta matarlo.
La víctima fue identificada como Lesli Enrique Zelaya Munguía, de 42 años de edad, originario de la aldea El Ocotal, en el municipio de San Francisco de La Paz.
El sospechoso, identificado como Dennis Antonio Maradiaga, de 32 años, habría atacado a Zelaya Munguía.
Según la información preliminar, la víctima y el presunto agresor se encontraban departiendo juntos cuando, tras ingerir bebidas alcohólicas, se habría originado una discusión entre ambos.
Tras cometer el hecho, el detenido presuntamente intentó ocultar el crimen, trasladando el cuerpo en una carreta con la intención de enterrarlo y eliminar evidencias.
Sin embargo, fue sorprendido por agentes de la Policía Nacional, quienes procedieron a su captura y el aseguramiento de la escena del crimen.
Las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades.