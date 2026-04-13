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Inicia juicio contra Gilbert Reyes por femicidio agravado y dos asesinatos en Roatán

El proceso se desarrollará durante cinco días y el Ministerio Público presentará más de un centenar de pruebas contra el acusado por la muerte de tres mujeres

  • Actualizado: 13 de abril de 2026 a las 14:29
Inicia juicio contra Gilbert Reyes por femicidio agravado y dos asesinatos en Roatán

Según lo previsto, se incorporarán más de un centenar de medios de prueba, entre ellos testimonios, documentos, peritajes y material audiovisual.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) informó que este lunes -13 de abril- dará inicio el juicio oral y público contra el ciudadano estadounidense Gilbert Reyes, acusado de femicidio agravado y otros dos asesinatos.

De acuerdo con las autoridades, el juicio se extenderá hasta el 17 de abril, por lo que tendrá una duración de cinco días. El proceso se desarrollará en los juzgados de Roatán, donde el ente acusador presentará la carga probatoria en contra del imputado.

Según lo previsto, se incorporarán más de un centenar de medios de prueba, entre ellos testimonios, documentos, peritajes y material audiovisual.

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Asimismo, se incluirán análisis de extracción de información telefónica, vaciados de llamadas, comparaciones de huellas dactilares y estudios balísticos.

Gilbert Reyes es señalado como el principal sospechoso del femicidio agravado de Dione Beatriz Solórzano. También se le acusa del asesinato de Nikendra McCoy y María Antonia Cruz.

McCoy y Cruz fueron reportadas como desaparecidas el 7 de enero de 2024, presuntamente tras salir junto a Reyes con destino a la comunidad de Punta Gorda.

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Dos días después, el 9 de enero, ambas mujeres fueron encontradas sin vida dentro de un vehículo en una propiedad privada en el sector de French Key, en Roatán.

Tras conocerse el crimen, el acusado salió del país con destino a Estados Unidos; sin embargo, días después fue capturado en República Dominicana.

Luego de su captura, Reyes fue extraditado a Honduras para enfrentar el proceso judicial en su contra. Actualmente, se espera el desarrollo del juicio para determinar su responsabilidad en los hechos imputados.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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