Inicia juicio contra Gilbert Reyes por femicidio agravado y dos asesinatos en Roatán

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) informó que este lunes -13 de abril- dará inicio el juicio oral y público contra el ciudadano estadounidense Gilbert Reyes, acusado de femicidio agravado y otros dos asesinatos.

De acuerdo con las autoridades, el juicio se extenderá hasta el 17 de abril, por lo que tendrá una duración de cinco días. El proceso se desarrollará en los juzgados de Roatán, donde el ente acusador presentará la carga probatoria en contra del imputado.

Según lo previsto, se incorporarán más de un centenar de medios de prueba, entre ellos testimonios, documentos, peritajes y material audiovisual.