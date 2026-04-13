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Niño de 6 años muere tras ataque de perros en Colón

El menor fue atacado mientras jugaba y murió horas después debido a la gravedad de las heridas, en un hecho que ha generado indignación y reabre el debate sobre la tenencia responsable de perros

  • Actualizado: 13 de abril de 2026 a las 07:43
Niño de 6 años muere tras ataque de perros en Colón

Eduar Josimar Velázquez, de seis años es el niño que murió tras un ataque de perros en Colón.

Foto: Cortesía.

Colón, Honduras.- Un menor de apenas seis años perdió la vida luego de ser atacado por dos perros en la comunidad de Nueva Masicales , en el departamento de Colón, en un hecho que ha generado conmoción entre los habitantes del sector.

La víctima fue identificada como Eduar Josimar Velázquez , quien sufrió múltiples heridas de gravedad tras ser sorprendida por los animales mientras se encontraba jugando. De acuerdo con versiones preliminares, el niño no logró defenderse del ataque, por lo que fue auxiliado por personas cercanas que intentaron salvarle la vida.

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Pese a los esfuerzos por brindarle atención, horas después se confirma su caída debido a la gravedad de las lesiones.

Hasta ahora, se desconoce la identidad y el paradero del propietario de los perros involucrados en el incidente, lo que ha incrementado la indignación en la comunidad, donde familiares y vecinos exigen justicia.

El caso ha reavivado el debate en redes sociales sobre la tenencia responsable de animales considerados potencialmente peligrosos. Mientras algunos usuarios señalan la necesidad de mayor control por parte de los dueños, otros insisten en que no se puede generalizar el comportamiento de ciertas razas.

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Este suceso ocurre pocas semanas después de otro hecho similar registrado en La Ceiba, donde una mujer de 55 años falleció tras ser atacada por perros de la misma raza, lo que vuelve a poner en discusión la regulación y responsabilidad en el manejo de estos animales en el país.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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