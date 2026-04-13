Asesinan a dos hombres en aldea La Venta horas después de salir de posta policial

Tegucigalpa, Honduras.- Dos hombres fueron asesinados a balazos en la aldea La Venta del Distrito Central el pasado domingo 12 de abril.

Trasciende que las víctimas recién habían salido de una posta policial, pues horas antes habían sido detenidos. Según la Policía, llegaron a la aldea y fueron recibidas a disparos. Hasta ahora se desconocen sus identidades.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, ambos hombres habían sido detenidos en el municipio de Talanga por los delitos de robo e intimidación el pasado sábado 11 de abril-