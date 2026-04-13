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Asesinan a dos hombres en aldea La Venta horas después de salir de posta policial

Dos hombres que habían sido detenidos por robo e intimidación fueron liberados y, poco después, atacados a balazos en la aldea La Venta del Distrito Central

  • Actualizado: 13 de abril de 2026 a las 07:09
Asesinan a dos hombres en aldea La Venta horas después de salir de posta policial

Las víctimas habían recuperado su libertad horas antes de ser interceptadas por desconocidos que les dispararon en la aldea La Venta.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Dos hombres fueron asesinados a balazos en la aldea La Venta del Distrito Central el pasado domingo 12 de abril.

Trasciende que las víctimas recién habían salido de una posta policial, pues horas antes habían sido detenidos. Según la Policía, llegaron a la aldea y fueron recibidas a disparos. Hasta ahora se desconocen sus identidades.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, ambos hombres habían sido detenidos en el municipio de Talanga por los delitos de robo e intimidación el pasado sábado 11 de abril-

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Tras la captura, la Fiscalía los dejó en libertad y, horas después, los dos se dirigieron a la aldea La Venta, donde fueron atacados a disparos.

Testigos indicaron que sujetos desconocidos abrieron fuego en el momento en que las víctimas llegaron al sector, provocándoles heridas mortales.

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Los responsables del crimen huyeron rápidamente del lugar, dejando a los dos hombres tendidos en una calle de tierra.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Tegucigalpa.

Agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena del crimen, acordonaron el área e iniciaron las diligencias para dar con los responsables.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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