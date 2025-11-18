Reprograman audiencia en caso de Gilbert Reyes

Roatán, Honduras.-El Tribunal de Sentencia de Roatán determinó reprogramar la audiencia previa al juicio oral y público contra el estadounidense Gilbert Santiago Reyes Bermúdez.

Se trata de la audiencia de proposición de medios de prueba, una cita judicial que se desarrolla previo al juicio oral y público, en la que se ofertan las pruebas que se debatirán por parte de ambas partes procesales.

Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, confirmó que "a falta de la presencia de los equipos de defensa del imputado Gilbert Reyes, no se han presentado ante el Tribunal de Sentencia, con la finalidad de que se realice la audiencia de proposición de medios de prueba, los jueces han tenido que reprogramar".