Gilbert Reyes está recluido en condiciones infrahumanas, según defensa

Reconociendo de que la intención del Estado, y en este caso el Instituto Nacional Penitenciario (INP), lo que busca es salvaguardar su vida, Amador aclaró que consideran que son condiciones no adecuadas para su defendido.

Salomón Amador, apoderado legal en Honduras de Gilbert Reyes, dijo que "ha sorprendido a la defensa, que mi representado, que ha demostrado buena conducta en el centro penal y que aún sobre él le asiste el principio de inocencia, no ha sido condenado en juicio oral y público", haya sido trasladado a una celda de máxima seguridad.

"En esa celda, mi representado, como los demás reos, se encuentran en condiciones infrahumanas. No tienen derecho a la ventilación, solo en un hacinamiento horrible y creo que una persona que aún no ha sido condenada y que aún le asiste el principio de inocencia no merece estar en una en una celda de máxima seguridad", exigió Amador.