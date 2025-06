Agente de bienes raíces revela amenazas de Alejandra Rubio; le adeuda más de L92,000

Tegucigalpa, Honduras.- La agente de bienes raíces, Marielos Díaz, decidió romper el silencio y hablar sobre la batalla legal que hay entre ella y la ex presentadora de televisión Alejandra Rubio, quien está siendo señalada ante la justicia hondureña por adeudar la suma de 92,200 lempiras por concepto de renta de una propiedad que ocupaba sin contrato legal.

Marielos, quien asegura que todavía no hay un acuerdo, relató en entrevista con EL HERALDO que pese a sus esfuerzos por llegar a consensos, Rubio no aceptó, y "utilizó sus influencias para intimidarla".

“Me empezó a intimidar, diciéndome que me iba a destruir, que yo no sabía con quién me metí. Todo eso (sus pertenencias) lo sacó a la fuerza”, manifestó la demandante.