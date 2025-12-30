Eber Josué Aplícano es declarado alcalde de la ciudad de Choluteca

Tegucigalpa, Honduras.- Con más de 13 mil votos de ventaja, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó este día el triunfo del Partido Nacional en la alcaldía de Choluteca, Choluteca, donde el candidato Eber Josué Aplícano resultó electo, desplazando de la comuna a Quintín Soriano, que ostentó el cargo por varios periodos.

La resolución electoral establece que el aspirante nacionalista logró 33,412 votos, cifra que lo coloca como ganador del proceso electoral desarrollado en ese municipio durante las elecciones generales.

La declaratoria se emitió una vez agotadas las etapas de revisión de actas, verificación de resultados.