Eber Josué Aplícano es declarado alcalde de la ciudad de Choluteca

Aplícano del Partido Nacional asume la alcaldía que ha permanecido dos décadas regida por Quintín Soriano, quien ganó cinco veces consecutivas

    El nacionalista venció en las urnas aplastantemente a los demás candidatos, arrebatando la municipalidad al liberalismo.

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 10:51

Tegucigalpa, Honduras.- Con más de 13 mil votos de ventaja, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó este día el triunfo del Partido Nacional en la alcaldía de Choluteca, Choluteca, donde el candidato Eber Josué Aplícano resultó electo, desplazando de la comuna a Quintín Soriano, que ostentó el cargo por varios periodos.

La resolución electoral establece que el aspirante nacionalista logró 33,412 votos, cifra que lo coloca como ganador del proceso electoral desarrollado en ese municipio durante las elecciones generales.

La declaratoria se emitió una vez agotadas las etapas de revisión de actas, verificación de resultados.

Aplícano del Partido Nacional asume la alcaldía que ha permanecido dos décadas regida por Soriano, quien ganó cinco veces consecutivas.

Con la oficialización de los resultados, queda cerrado el proceso electoral municipal en Choluteca y se habilita al alcalde electo para asumir el cargo en el período constitucional correspondiente 2026-2030.

