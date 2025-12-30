Tomás Zambrano: CNE cumplió su misión a pesar de boicot, sabotaje y amenazas

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, expresó su satisfacción tras la publicación de los resultados oficiales de las alcaldías y diputaciones emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) este 30 de diciembre.
"Pese a todo el boicot, el sabotaje y las amenazas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) cumplió con su misión de darle a Honduras sus nuevas autoridades", escribió a través de su cuenta oficial de X.
En el mismo mensaje, Zambrano aseguró que los ciudadanos dieron su veredicto y eligieron al Partido Nacional para "solventar todos los problemas y cerrar las heridas que el desastroso gobierno de Libre causó al país".
El dirigente político destacó la cantidad de alcaldías y diputaciones que su partido conquistó en estos comicios.
"Ganamos 151 alcaldías y 49 diputaciones, y llevamos a Tito Asfura a ser el próximo presidente. Honduras confió en nosotros y no vamos a quedarles mal, vamos a hacer el mejor gobierno que haya tenido este país. Honduras, con Papi vamos a estar bien", concluyó Zambrano.
De acuerdo con el CNE, Nasry Juan Asfura Zablah fue declarado ganador con el 40.27% de los votos, equivalentes a 1,479,822 sufragios, y asumirá la presidencia el 27 de enero, sucediendo a Xiomara Castro.
En cuanto a la Alcaldía del Distrito Central, el CNE declaró como ganador a Juan Diego Zelaya, quien acumuló 164,465 votos, superando a su rival Jorge Aldana, quien obtuvo hasta ahora 163,577 votos.
En las diputaciones, el Partido Nacional emerge como la fuerza dominante en el Legislativo, consolidando su posición como la agrupación mayoritaria. Le siguen el Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre), que también mantienen una presencia significativa en la cámara.
Por otro lado, el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu) logrará obtener dos diputaciones, mientras que la Democracia Cristiana (DC) asegurará una.