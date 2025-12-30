Tomás Zambrano: CNE cumplió su misión a pesar de boicot, sabotaje y amenazas

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, expresó su satisfacción tras la publicación de los resultados oficiales de las alcaldías y diputaciones emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) este 30 de diciembre.

"Pese a todo el boicot, el sabotaje y las amenazas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) cumplió con su misión de darle a Honduras sus nuevas autoridades", escribió a través de su cuenta oficial de X.

En el mismo mensaje, Zambrano aseguró que los ciudadanos dieron su veredicto y eligieron al Partido Nacional para "solventar todos los problemas y cerrar las heridas que el desastroso gobierno de Libre causó al país".