Roberto Contreras es reelecto alcalde de San Pedro Sula

Según los resultados oficiales del proceso electoral municipal, Contreras logró imponerse con un respaldo mayoritario de los votantes en San Pedro Sula, consolidando su liderazgo político en un escenario donde parte del electorado votó cruzado entre su figura y el candidato presidencial de su mismo bloque.

Contreras seguirá liderando la municipalidad para el periodo 2026–2030, bajo la bandera del Partido Liberal de Honduras, tras obtener una amplia mayoría del electorado local.

San Pedro Sula, Honduras.- Roberto Contreras Mendoza fue oficializado como alcalde de San Pedro Sula, tras las elecciones generales en Honduras, consolidándose nuevamente al frente de la administración de la ciudad industrial más importante de Honduras.

Contreras, quien además es presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), ha sido una figura destacada dentro de su partido y en la política local.

Su reelección refleja un importante apoyo popular, así como la vigencia del liberalismo en la capital industrial.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Durante años, el alcalde ha promovido proyectos de infraestructura urbana y espacios sociales en la ciudad, incluso destacando inversiones privadas y la construcción de numerosos edificios residenciales y comerciales que, según el propio edil, representan confianza en el desarrollo económico de San Pedro Sula.

La gestión de Contreras no ha estado exenta de críticas. Sectores de la ciudadanía y analistas políticos han señalado desafíos en áreas como la eficiencia de obras públicas, la transparencia en el uso de recursos municipales y la percepción de clientelismo político en la administración local.

Con la nueva administración que inicia en 2026, Roberto Contreras afirmó que su enfoque estará centrado en fortalecer la gobernabilidad, promover el desarrollo económico local y mejorar los servicios públicos, como parte de su compromiso con la ciudad que lidera desde hace varios años.