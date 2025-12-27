Pastores llaman a los políticos a evitar contiendas y buscar unidad y reconciliación

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT), Mario Banegas, sobre el proceso electoral, aun sin concluir, opinó que debería de dársele celeridad y resolver la problemática que existe en cuanto a los otros niveles electivos. Todavía hay varias alcaldías del país y diputaciones que están por definirse, cuando se concluya con el escrutinio especial de las actas electorales de cierre, con inconsistencias de esos dos niveles. "Ya se salió en una parte, no es la más importante, pero era la que tenía en zozobra al pueblo hondureño, que era a nivel de presidente, pero viendo cómo están los alcaldes, son cosas mínimas que se pueden resolver lo más prontamente y se debería de hacer el escrutinio", recomendó Mario Banegas.

De acuerdo con el líder de la iglesia evangélica, las diputaciones se podrían dejar para una tercera instancia, sin embargo, esta mañana, el pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que se iniciará escrutar el nivel diputaciones y dejarán las corporaciones municipales para el final.

Llamado a protestar

La incertidumbre que persiste, especialmente en los candidatos que se postularon a alcaldías y que tienen posibilidades matemáticas de declararse ganadores. Una de estas es la comuna del Distrito Central, peleado por el actual alcalde, Jorge Aldana, del Partido Libertad y Refundación, y su contendiente del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya.