Pastores llaman a los políticos a evitar contiendas y buscar unidad y reconciliación

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT), Mario Banegas, sobre el proceso electoral, aun sin concluir, opinó que debería de dársele celeridad y resolver la problemática que existe en cuanto a los otros niveles electivos.
Todavía hay varias alcaldías del país y diputaciones que están por definirse, cuando se concluya con el escrutinio especial de las actas electorales de cierre, con inconsistencias de esos dos niveles.
"Ya se salió en una parte, no es la más importante, pero era la que tenía en zozobra al pueblo hondureño, que era a nivel de presidente, pero viendo cómo están los alcaldes, son cosas mínimas que se pueden resolver lo más prontamente y se debería de hacer el escrutinio", recomendó Mario Banegas.
De acuerdo con el líder de la iglesia evangélica, las diputaciones se podrían dejar para una tercera instancia, sin embargo, esta mañana, el pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que se iniciará escrutar el nivel diputaciones y dejarán las corporaciones municipales para el final.
Llamado a protestar
La incertidumbre que persiste, especialmente en los candidatos que se postularon a alcaldías y que tienen posibilidades matemáticas de declararse ganadores.
Una de estas es la comuna del Distrito Central, peleado por el actual alcalde, Jorge Aldana, del Partido Libertad y Refundación, y su contendiente del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya.
Derivado de ese caso del Distrito Central, el expresidente de la República y coordinador general de Libre, Manuel "Mel" Zelaya, convocó a los colectivos de ese partido, para que el lunes a las 4:00 de la tarde, lleven a cabo acciones de protesta frente al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), en apoyo a Jorge Aldana.
En relación con ese particular, Banegas, expuso: "Yo creo que no es el momento, yo creo que debemos de salir con un buen pie este año 2025 y comenzar un año 2026 diferente; que dejemos todo resentimiento, que podamos traer perdón a nuestras vidas. Es muy importante empezar este nuevo año 2026 de la mejor manera".
Para el religioso, el bienestar que los políticos le pueden dar a los hondureños para el inicio del 2026, es no estar confrontándose entre partidos políticos y no dividir al país, sino, "buscar más bien la unidad, la reconciliación, para poder hacerle frente a lo que va a ser el 2026", recomendó Mario Banegas.