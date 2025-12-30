FFAA reiteran que respetarán la declaratoria de las elecciones generales del 30 de noviembre

A través de un comunicado, la institución castrense liderada por Héctor Valerio Ardón, comunicaron que como "institución obediente, profesional y no deliberante, cumplirá estrictamente lo que manda la Constitución de la República y garantiza al pueblo hondureño el respeto irrestricto a la voluntad popular".

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas de Honduras reiteraron este martes que respetarán los resultados de la declaratoria oficial de las elecciones generales del 30 de noviembre que se dará por parte de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El comunicado se da horas después de la reunión de la reunión sostenida por la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas y la Comisión Permanente del Congreso Nacional, donde se declinaba la aprobación de ascensos de al menos 20 oficiales de la institución.

En la reunión de este martes 30 de diciembre, el nuevo jefe de la institución castrense, acompañado de la Junta de Comandantes, habría planteado la petición a Redondo que se abstuviera de aprobar esos ascensos, marcando de esta manera, una diferencia en el liderazgo militar.

Lo que sí puede interpretarse es que se trata de un golpe a Roosevelt Hernández, quien ahora es el ministro de Defensa, y fue el principal promotor de esos ascensos, pero que discriminaba y marginaba a otros oficiales, que fueron hechos a un lado porque se opusieron a sus políticas dictatoriales.