Nueva cúpula militar pide a Redondo retirar los ascensos militares

Tegucigalpa, Honduras.- Luis Redondo y la cúpula militar concluyeron una hermética y misteriosa reunión por más de tres horas, sin que trascendieran los temas y las conversaciones, en un ambiente de alta polarización política, a horas de que el Consejo Nacional de Elecciones (CNE) haga la declaratoria de las elecciones en lo que respecta a diputados y alcaldes.

Extraoficialmente, ha trascendido que la nueva cúpula militar le notificó a Redondo que declinaban que en este período legislativo la aprobación de ascensos a coroneles y generales de una lista de al menos 20 oficiales de las Fuerzas Armadas.

De esta forma, se está atendiendo el clamor que de manera confidencial plantearon otros militares al considerar que la lista enviada por el entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, estaba altamente politizada y marginaba a otros oficiales.

En la reunión de este martes 30 de diciembre, el nuevo jefe de la institución castrense, acompañado de la Junta de Comandantes, habría planteado la petición a Redondo que se abstuviera de aprobar esos ascensos, marcando de esta manera, una diferencia en el liderazgo militar.

Lo que sí puede interpretarse es que se trata de un golpe a Roosevelt Hernández, quien ahora es el ministro de Defensa, y fue el principal promotor de esos ascensos, pero que discriminaba y marginaba a otros oficiales, que fueron hechos a un lado porque se opusieron a las políticas dictatoriales de Hernández.

HRN fue el primer medio de comunicación que informó sobre la petición de la nueva cúpula castrense para no aprobar esos ascensos.

La reunión inició a las 9:30 am y concluyó a las 12:00 del mediodía, pero nadie del Congreso Nacional ni de las FFAA explicaron el objetivo de la misma.

La reunión se dio en un momento en que las bancadas de la oposición se encuentran en los bajos del Congreso Nacional, atrincherados ante las amenazas de Luis Redondo de desconocer la declaratoria de las elecciones que se apresta a realizar el CNE.