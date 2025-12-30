Nueva cúpula militar pide a Redondo retirar los ascensos militares

Tegucigalpa, Honduras.- Luis Redondo y la cúpula militar concluyeron una hermética y misteriosa reunión por más de tres horas, sin que trascendieran los temas y las conversaciones, en un ambiente de alta polarización política, a horas de que el Consejo Nacional de Elecciones (CNE) haga la declaratoria de las elecciones en lo que respecta a diputados y alcaldes.
Extraoficialmente, ha trascendido que la nueva cúpula militar le notificó a Redondo que declinaban que en este período legislativo la aprobación de ascensos a coroneles y generales de una lista de al menos 20 oficiales de las Fuerzas Armadas.
De esta forma, se está atendiendo el clamor que de manera confidencial plantearon otros militares al considerar que la lista enviada por el entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, estaba altamente politizada y marginaba a otros oficiales.
En la reunión de este martes 30 de diciembre, el nuevo jefe de la institución castrense, acompañado de la Junta de Comandantes, habría planteado la petición a Redondo que se abstuviera de aprobar esos ascensos, marcando de esta manera, una diferencia en el liderazgo militar.
Lo que sí puede interpretarse es que se trata de un golpe a Roosevelt Hernández, quien ahora es el ministro de Defensa, y fue el principal promotor de esos ascensos, pero que discriminaba y marginaba a otros oficiales, que fueron hechos a un lado porque se opusieron a las políticas dictatoriales de Hernández.
HRN fue el primer medio de comunicación que informó sobre la petición de la nueva cúpula castrense para no aprobar esos ascensos.
La reunión inició a las 9:30 am y concluyó a las 12:00 del mediodía, pero nadie del Congreso Nacional ni de las FFAA explicaron el objetivo de la misma.
La reunión se dio en un momento en que las bancadas de la oposición se encuentran en los bajos del Congreso Nacional, atrincherados ante las amenazas de Luis Redondo de desconocer la declaratoria de las elecciones que se apresta a realizar el CNE.
El partido Libre ha convocado a los diputados de su partido y eso orilló a que la oposición se pusiera en modo alerta, ante la posibilidad de que Luis Redondo convoque al pleno del Congreso para nombrar de forma ilegal una comisión de diputados a fin de hacer el escrutinio de voto y desconocer las elecciones del 30 de noviembre y la declaración presidencial del CNE emitida el 24 de diciembre en el nivel presidencial.
El CNE tienen hasta hoy 30 de diciembre para la declaratoria en el nivel de diputaciones y corporaciones municipales, pero Redondo busca desconocer esta declaratoria y hacer una suya.
De acuerdo a lo que se sabe, en las elecciones el Partido Nacional ha obtenido 49 diputados, el Partido Liberal 41, Libre se queda con 35, el Pinu con 2 y la Democracia Cristiana con 1. La emisora HRN dijo que la reunión de la cúpula militar a la que asistió Roosevelt Hernández en su calidad de ministro de Defensa fue para pedir que los nuevos ascensos pasen a la nueva legislatura que se va a instalar el 25 de enero de 2026, con un nuevo gobierno.
Se debe proceder a revisar la hoja de servicio y de vida de cada oficial y por el momento se debe declinar cualquier intención de aprobar un ascenso, habría sido la petición de la nueva cúpula castrense.
EL HERALDO informó el 3 de diciembre de 2025 que el entonces jefe Castrense Hernández había remitido al CN una lista pidiendo el ascenso de ocho coroneles de la 29 promoción y de otro grupo de oficiales al grado de coroneles. Sin embargo, esta lista omitía a varias oficiales que fueron “purgados” por Hernández.
Se desconoce si la nueva cúpula militar le informó a Redondo sobre decisiones relacionadas con el resultado de las elecciones que culminaron con una declaratoria que dio el triunfo al Partido Nacional en la persona del candidato Nasry Asfura.
Contrario a Roosevelt Hernández, que siempre afirmó una obediencia al Poder Ejecutivo, el nuevo del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, general Héctor Valerio Ardón, ha expresado respeto a la Constitución de la República y a los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre.