Diputados electos del sur y oriente de Honduras para el período legislativo 2026-2030

Los departamentos de Valle, Choluteca, El Paraíso y Olancho eligieron a sus diputados al Congreso Nacional, con una distribución equilibrada entre el Partido Nacional, el Partido Liberal y Libre.
Valle (4 diputados): José Tomás Zambrano Molina – Partido Nacional.
Alex Fabricio Zorto García – Partido Liberal.
Josué Fabricio Carbajal Sandoval – Libre.
Lesly Carolina Flores Méndez – Partido Nacional.
Choluteca (9 diputados): Diler Mauricio Martínez Hernández – Partido Nacional.
Carlos Roberto Ledezma Casco – Partido Nacional.
Yury Cristhian Sabas Gutiérrez – Partido Liberal.
Luis Enrique Ortega Sánchez – Libre.
Javier Alejandro Mendieta Servellón – Partido Nacional.
Alex Remberto Ordóñez Ordóñez – Partido Liberal.
Nidia Gissela Castillo Fúnez – Libre.
Ileana Nazareth Velásquez Ordóñez – Partido Nacional.
Luis Fernando Coello – Partido Liberal.
El Paraíso (6 diputados): Gustavo Adolfo González Aguilar – Partido Nacional.
John Milton García Flores – Libre.
Pedro Mendoza Flores – Partido Liberal.
Walter Antonio Chávez Hernández – Partido Nacional.
Ever Nazael Aguilar Aguilar – Libre.
Mario Edgardo Segura Aroca – Partido Liberal.
Olancho (7 diputados): Karla Patricia Figueroa Cardoza – Partido Nacional.
Rafael Leonardo Sarmiento Aguiriano – Libre.
Óscar Eduardo Rivera Henríquez – Partido Nacional.
Ángel David Sandoval Cerrato – Libre.
Samuel Armando de Jesús García Salgado – Partido Liberal.
Carlos Eduardo Cano Martínez – Partido Nacional.
Marcos Ramiro Lobo Rosales – Libre.