Diputados electos del sur y oriente de Honduras para el período legislativo 2026-2030

Los departamentos del sur y oriente de Honduras ya definieron a sus representantes al Congreso Nacional tras las elecciones generales de 2025

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 17:31
1 de 27

Los departamentos de Valle, Choluteca, El Paraíso y Olancho eligieron a sus diputados al Congreso Nacional, con una distribución equilibrada entre el Partido Nacional, el Partido Liberal y Libre.

 Fotos: Redes sociales.
2 de 27

Valle (4 diputados): José Tomás Zambrano Molina – Partido Nacional.

 Fotos: Redes sociales
3 de 27

Alex Fabricio Zorto García – Partido Liberal.

 Fotos: Redes sociales
4 de 27

Josué Fabricio Carbajal Sandoval – Libre.

 Fotos: Redes sociales
5 de 27

Lesly Carolina Flores Méndez – Partido Nacional.

 Fotos: Redes sociales
6 de 27

Choluteca (9 diputados): Diler Mauricio Martínez Hernández – Partido Nacional.

 Fotos: Redes sociales
7 de 27

Carlos Roberto Ledezma Casco – Partido Nacional.

 Fotos: Redes sociales
8 de 27

Yury Cristhian Sabas Gutiérrez – Partido Liberal.

 Fotos: Redes sociales
9 de 27

Luis Enrique Ortega Sánchez – Libre.

 Fotos: Redes sociales
10 de 27

Javier Alejandro Mendieta Servellón – Partido Nacional.

 Fotos: Redes sociales
11 de 27

Alex Remberto Ordóñez Ordóñez – Partido Liberal.

 Fotos: Redes sociales
12 de 27

Nidia Gissela Castillo Fúnez – Libre.

 Fotos: Redes sociales
13 de 27

Ileana Nazareth Velásquez Ordóñez – Partido Nacional.

 Fotos: Redes sociales
14 de 27

Luis Fernando Coello – Partido Liberal.

 Fotos: Redes sociales
15 de 27

El Paraíso (6 diputados): Gustavo Adolfo González Aguilar – Partido Nacional.

 Fotos: Redes sociales
16 de 27

John Milton García Flores – Libre.

 Fotos: Redes sociales
17 de 27

Pedro Mendoza Flores – Partido Liberal.

 Fotos: Redes sociales
18 de 27

Walter Antonio Chávez Hernández – Partido Nacional.

 Fotos: Redes sociales
19 de 27

Ever Nazael Aguilar Aguilar – Libre.

 Fotos: Redes sociales
20 de 27

Mario Edgardo Segura Aroca – Partido Liberal.

 Fotos: Redes sociales
21 de 27

Olancho (7 diputados): Karla Patricia Figueroa Cardoza – Partido Nacional.

 Fotos: Redes sociales
22 de 27

Rafael Leonardo Sarmiento Aguiriano – Libre.

 Fotos: Redes sociales
23 de 27

Óscar Eduardo Rivera Henríquez – Partido Nacional.

 Fotos: Redes sociales
24 de 27

Ángel David Sandoval Cerrato – Libre.

 Fotos: Redes sociales
25 de 27

Samuel Armando de Jesús García Salgado – Partido Liberal.

 Fotos: Redes sociales
26 de 27

Carlos Eduardo Cano Martínez – Partido Nacional.

 Fotos: Redes sociales
27 de 27

Marcos Ramiro Lobo Rosales – Libre.

 Fotos: Redes sociales
