Estos son los diputados electos del litoral hondureño tras las elecciones

El litoral hondureño eligió 23 diputados para el nuevo Congreso Nacional. Atlántida y Yoro concentran la mayor representación, con una distribución equilibrada entre el Partido Nacional, Liberal y Libre. Colón mantiene mayoría nacionalista, Gracias a Dios será representado por una diputada liberal e Islas de la Bahía por un diputado nacionalista.
Atlántida (8 diputados): Alfonzo Ordóñez Rodríguez – Partido Liberal.
Marco Antonio Midence Milla – Partido Nacional.
Enrique Alejandro Matute Díaz – Libre.
David Sanin Manaiza Ramírez – Partido Nacional.
Alejandro Antonio Canelas Cardona – Partido Liberal.
José Domingo Henríquez Machado – Partido Liberal.
Óscar Ariel Montoya Rodezno – Libre.
Remberto Alexander Zavala Rozales – Partido Nacional.
Colón (4 diputados): Juan Alberto Sauceda Cardona – Partido Nacional.
Marco Aurelio Maradiaga Molina – Libre.
Tibdeo Ricardo Elencoff Martínez – Partido Liberal.
Ariana Melissa Banegas Cárcamo – Partido Nacional.
Gracias a Dios (1 diputada): Erika Corina Urtecho Echeverría – Partido Liberal.
Yoro (9 diputados): Máxima Alejandra Burgos Hernández – Partido Nacional.
Marco Aurelio Tinoco Urbina – Partido Liberal.
Milton Jesús Puerto Oseguera – Partido Nacional.
Felipe Tomás Ponce Isaula – Libre.
Gerlen Amanda Bonilla López – Partido Liberal.
Jeniffer Alexandra Díaz Ponce – Libre.
Eder Leonel Mejía Laínez – Partido Nacional.
Leonel López Orellana – Partido Liberal.
Melbi Concepción Ortiz Murillo – Libre.
Islas de la Bahía (1 diputado):Stephen Garrett García Arch – Partido Nacional.