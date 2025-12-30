  1. Inicio
Estos son los diputados electos del litoral hondureño tras las elecciones

El litoral atlántico de Honduras ya definió a sus representantes en el Congreso Nacional tras el proceso electoral, con una distribución plural entre las principales fuerzas políticas del país

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 15:55
El litoral hondureño eligió 23 diputados para el nuevo Congreso Nacional. Atlántida y Yoro concentran la mayor representación, con una distribución equilibrada entre el Partido Nacional, Liberal y Libre. Colón mantiene mayoría nacionalista, Gracias a Dios será representado por una diputada liberal e Islas de la Bahía por un diputado nacionalista.

Atlántida (8 diputados): Alfonzo Ordóñez Rodríguez – Partido Liberal.

Marco Antonio Midence Milla – Partido Nacional.

Enrique Alejandro Matute Díaz – Libre.

David Sanin Manaiza Ramírez – Partido Nacional.

Alejandro Antonio Canelas Cardona – Partido Liberal.

José Domingo Henríquez Machado – Partido Liberal.

Óscar Ariel Montoya Rodezno – Libre.

Remberto Alexander Zavala Rozales – Partido Nacional.

Colón (4 diputados): Juan Alberto Sauceda Cardona – Partido Nacional.

Marco Aurelio Maradiaga Molina – Libre.

Tibdeo Ricardo Elencoff Martínez – Partido Liberal.

Ariana Melissa Banegas Cárcamo – Partido Nacional.

Gracias a Dios (1 diputada): Erika Corina Urtecho Echeverría – Partido Liberal.

Yoro (9 diputados): Máxima Alejandra Burgos Hernández – Partido Nacional.

Marco Aurelio Tinoco Urbina – Partido Liberal.

Milton Jesús Puerto Oseguera – Partido Nacional.

Felipe Tomás Ponce Isaula – Libre.

Gerlen Amanda Bonilla López – Partido Liberal.

Jeniffer Alexandra Díaz Ponce – Libre.

Eder Leonel Mejía Laínez – Partido Nacional.

Leonel López Orellana – Partido Liberal.

Melbi Concepción Ortiz Murillo – Libre.

Islas de la Bahía (1 diputado):Stephen Garrett García Arch – Partido Nacional.

