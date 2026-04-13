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Dentro de su carro matan a disparos a un hombre en Trojes, El Paraíso

Maicol Siles fue asesinado en la colonia Simón Azcona, en Trojes, El Paraíso; es el segundo hecho violento registrado en menos de 24 horas en el municipio

  • Actualizado: 13 de abril de 2026 a las 20:22
Dentro de su carro matan a disparos a un hombre en Trojes, El Paraíso

Personas llegaron a la escena donde se encontraba el cuerpo sin vida de Maicol Siles.

 Foto: Cortesía

El Paraíso, Honduras.- La noche de este lunes -13 de abril- un hombre perdió la vida tras ser atacado a disparos en la colonia Simón Azcona, en el municipio de Trojes, El Paraíso, al oriente de Honduras.

La víctima fue identificada como Maicol Siles, quien, de acuerdo con información preliminar, recibió al menos cuatro impactos de bala que le provocaron la muerte inmediata.

Según el relato de vecinos, el crimen se registró cuando Siles se encontraba dentro de su vehículo, un pick up blanco de doble cabina, donde fue atacado.

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Testigos indicaron que se escucharon varias detonaciones de arma de fuego, lo que generó alarma entre los habitantes del sector, quienes posteriormente alertaron a las autoridades.

Minutos después, al lugar se hicieron presentes elementos de la Policía Nacional, quienes procedieron a acordonar la escena para recolectar evidencias.

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Los agentes iniciaron las primeras diligencias investigativas con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que ocurrió el crimen y dar con el paradero de los responsables.

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre el móvil del ataque ni sobre posibles sospechosos vinculados al hecho.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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