Dentro de su carro matan a disparos a un hombre en Trojes, El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- La noche de este lunes -13 de abril- un hombre perdió la vida tras ser atacado a disparos en la colonia Simón Azcona, en el municipio de Trojes, El Paraíso, al oriente de Honduras.

La víctima fue identificada como Maicol Siles, quien, de acuerdo con información preliminar, recibió al menos cuatro impactos de bala que le provocaron la muerte inmediata.

Según el relato de vecinos, el crimen se registró cuando Siles se encontraba dentro de su vehículo, un pick up blanco de doble cabina, donde fue atacado.