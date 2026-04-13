Tenía varios antecedentes: Jovanni Connor, acusado de asesinar a su pareja en Roatán

Yesy Maldonado fue asesinada en su propia vivienda en Roatán, Islas de la Bahía. Su pareja, Jovanni Connor, es el principal sospechoso del crimen, quien ya tenía antecedentes de violencia y otros. Esto es lo que se sabe del caso:
Yesy Karolina Maldonado Guillén, de 24 años, era originaria de Tocoa y residente en el sector de Crawfish Rock. Era pareja de Jovanni Luis Connor Rivers, de 33 años.
De acuerdo con la información preliminar, Maldonado Guillén habría sido atacada dentro de la casa que compartía con su compañero sentimental.
Familiares de la víctima aseguraron que la joven ya había sido víctima de agresiones por parte de su pareja, situación que había sido advertida con anterioridad.
“Él ya la había golpeado y yo le dije a ella: ‘Carol, deja a ese hombre, por favor, tenés cinco hijos, recapacitá’”, recordó su hermana entre lágrimas.
Connor Rivers ya contaba con antecedentes por tráfico ilícito de drogas en su modalidad de transporte y tenencia ilegal de arma de fuego.
"Este hombre ya tenía ese antecedente de maltrato hacia las mujeres. Algunas veces se comete el error de creer que un individuo va a cambiar por uno”, mencionó un usuario en redes sociales.
El hecho violento ocurrió en las últimas horas de este lunes y, según se presume, la víctima habría sido asesinada con un arma de fuego, aunque las autoridades aún no han confirmado mayores detalles.
Vecinos alertaron a las autoridades, lo que permitió a la Policía Nacional desplegar un operativo en la zona.
Aunque el sospechoso se dio a la fuga tras el crimen, fue capturado en el mismo sector y puesto bajo custodia para continuar con el proceso legal correspondiente.
La operación fue dirigida por el jefe departamental, el comisario de policía Lisandro Muñoz, quien lideró las acciones que permitieron ubicar y capturar al sospechoso.
Según se informó, el detenido será remitido ante los tribunales, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.