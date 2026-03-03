Acribillan a hombre en un parqueo de la colonia 28 de Marzo en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.– Un hombre perdió la vida de forma violenta la noche de este martes -3 de marzo- dentro de un parqueo ubicado en la colonia 28 de Marzo, en la capital.

De acuerdo con información preliminar, desconocidos llegaron hasta el lugar donde se encontraba la víctima y le dispararon en múltiples ocasiones.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido, quien quedó tendido dentro de la estructura.