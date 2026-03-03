Acribillan a hombre en un parqueo de la colonia 28 de Marzo en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.– Un hombre perdió la vida de forma violenta la noche de este martes -3 de marzo- dentro de un parqueo ubicado en la colonia 28 de Marzo, en la capital.
De acuerdo con información preliminar, desconocidos llegaron hasta el lugar donde se encontraba la víctima y le dispararon en múltiples ocasiones.
Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido, quien quedó tendido dentro de la estructura.
Vecinos del sector manifestaron que escucharon varias detonaciones de arma de fuego y de inmediato alertaron a las autoridades policiales sobre lo ocurrido.
Minutos después, agentes policiales se presentaron en la escena y confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.
Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer el crimen y dar con el paradero de los responsables, quienes huyeron tras perpetrar el ataque.
Un equipo de Medicina Forense también llegó al lugar para realizar el levantamiento correspondiente del cuerpo.