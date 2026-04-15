Con arma blanca matan a un hombre en la colonia Monseñor Fiallos de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La noche del martes -14 de abril-, una persona del sexo masculino fue asesinada con arma blanca en la colonia Monseñor Fiallos, en la capital hondureña.

El hecho se registró entre las 8 y 9 de la noche, cuando el hombre habría sido atacado presuntamente con un cuchillo.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el ataque, por lo que las autoridades tendrán que investigar el caso.