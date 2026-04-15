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Con arma blanca matan a un hombre en la colonia Monseñor Fiallos de la capital

El hombre, quien no ha sido identificado hasta el momento, fue encontrado tendido en el suelo con varias heridas presuntamente provocadas con un cuchillo

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 06:10
Con arma blanca matan a un hombre en la colonia Monseñor Fiallos de la capital

Escena donde quedó el cuerpo sin vida del hombre atacado con un cuchillo.

 Fotos: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- La noche del martes -14 de abril-, una persona del sexo masculino fue asesinada con arma blanca en la colonia Monseñor Fiallos, en la capital hondureña.

El hecho se registró entre las 8 y 9 de la noche, cuando el hombre habría sido atacado presuntamente con un cuchillo.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el ataque, por lo que las autoridades tendrán que investigar el caso.

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El cuerpo de la víctima, quien no ha sido identificado, quedó tendido en el suelo, en una calle solitaria de este sector.

Autoridades policiales llegaron a la escena del crimen tras el reporte de personas que transitaban por la zona, donde se confirmó el fallecimiento de la víctima debido a la cantidad de cuchilladas que recibió.

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Miembros de Medicina Forense realizaron el levantamiento cadavérico de la víctima, cuyo cuerpo fue trasladado a la morgue capitalina en carácter de desconocido, donde se le realizará la autopsia.

Se espera que familiares lleguen a identificar el cuerpo en las próximas horas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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