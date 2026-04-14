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Lo abandonaron en una banca: rescatan a bebé que aún tenía el cordón umbilical en Choloma

Un recién nacido fue encontrado abandonado en una banca de concreto en la residencial Las Cascadas, Choloma; autoridades lo rescataron y confirmaron que se encuentra estable

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 10:49
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Con tan solo horas de nacido, un bebé fue abandonado sobre una banca de concreto en la residencial Las Cascadas, en Choloma, Cortés.

 Foto: Redes sociales
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Tanto personal del Cuerpo de Bomberos como de la Policía Nacional llegaron a la zona para rescatar al recién nacido.

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En una banca de concreto de la residencial Las Cascadas, en Choloma, Cortés, fue abandonado un bebé de tan solo horas de nacido.

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Rápidamente, tras ser alertadas, las autoridades llegaron al lugar e iniciaron de inmediato el protocolo de urgencias neonatales.

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El menor fue hallado envuelto en una cobija azul y aún con el cordón umbilical sin cortar.

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El personal de salud de la Policía Nacional evaluó sus signos vitales, frecuencia cardíaca, respiración y saturación, confirmando que el bebé se encontraba clínicamente estable.

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El personal médico también le realizó el corte del cordón umbilical y logró estabilizar su temperatura.

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Las imágenes muestran cómo una agente de la Policía Nacional atendió con cuidado y cariño al recién nacido.

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Tras ser atendido por los especialistas, la Policía Nacional inició la gestión legal para garantizar su protección.

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Hasta el momento no se han dado detalles de quién pudo haber dejado al menor en ese lugar. La Policía ya inició las investigaciones correspondientes.

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