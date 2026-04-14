Lo abandonaron en una banca: rescatan a bebé que aún tenía el cordón umbilical en Choloma

Con tan solo horas de nacido, un bebé fue abandonado sobre una banca de concreto en la residencial Las Cascadas, en Choloma, Cortés.
Tanto personal del Cuerpo de Bomberos como de la Policía Nacional llegaron a la zona para rescatar al recién nacido.
En una banca de concreto de la residencial Las Cascadas, en Choloma, Cortés, fue abandonado un bebé de tan solo horas de nacido.
Rápidamente, tras ser alertadas, las autoridades llegaron al lugar e iniciaron de inmediato el protocolo de urgencias neonatales.
El menor fue hallado envuelto en una cobija azul y aún con el cordón umbilical sin cortar.
El personal de salud de la Policía Nacional evaluó sus signos vitales, frecuencia cardíaca, respiración y saturación, confirmando que el bebé se encontraba clínicamente estable.
El personal médico también le realizó el corte del cordón umbilical y logró estabilizar su temperatura.
Las imágenes muestran cómo una agente de la Policía Nacional atendió con cuidado y cariño al recién nacido.
Tras ser atendido por los especialistas, la Policía Nacional inició la gestión legal para garantizar su protección.
Hasta el momento no se han dado detalles de quién pudo haber dejado al menor en ese lugar. La Policía ya inició las investigaciones correspondientes.