Cae el presunto cabecilla de banda criminal "Los Copanecos" y dos de sus compinches

Yoro, Honduras.- El supuesto cabecilla de la organización delictiva y criminal conocida como "Los Copanecos", junto a dos de sus presuntos compinches, fueron capturado en un fuerte operativo realizado por varias unidades de la Policía Nacional (PN). Para dar con la captura del líder de "Los Copanecos" y sus secuaces, fue necesario realizar 12 allanamientos de morada a igual número de viviendas, en el municipio de Olanchito, en el departamento de Yoro. Los detenidos fueron identificados como: Denis Javier Borjas Murillo (43), conocido con el apodo de "El Patrón", cabecilla de la organización; Yorlin Ariel Figueroa Figueroa (25) y Darwin Osmany Murillo Gonzales (20); todos originarios del municipio de Gualaco, siempre en Yoro.

Los tres capturados son investigados por estar vinculados en múltiples hechos delictivos y en crímenes ocurridos en la parte este de ese departamento, especialmente en Olanchito.

Ajuste de cuentas

El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupcion, de San Pedro Sula, emitió la orden de captura contra los ahora arrestados, a quienes sindica directamente por el asesinado de un hombre en Olanchito.

Las investigaciones detallan que el 23 de diciembre del 2025, los detenidos le dieron persecusión a un hombre, en la Colonia 24 de Mayo, cuando éste se desplazaba en una motocicleta, alrededor de las 11:00 de la mañana.

Al darle alcance, dos de los sicarios de "Los Copanecos" dispararon sus armas de fuego contra la humanidad del ciudadano, dándole muerte en el lugar. El fallecido respondía en vida al nombre de Jerson David López. En el crimen habría tenido algún tipo de participación, Denis Javier Borjas Murillo y dos integrantes más de esta organización, que por razones de seguridad no mencionamos sus identidades. Las averiguaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) indican que la muerte de López se derivó de un posible "ajuste de cuentas" y como una forma de posicionarse violenta y territorialmente, debido a que la víctima les debía un dinero a "Los Copanecos". Les decomisaron durante el operativo: una pistola automática, una escopeta, 16 teléfonos celulares, 11 proyectiles sin percutar y dos DVR; estos últimos que contendrían información sensibles de las acciones delictivas de "Los Copanecos".