Allanamientos en Olanchito apuntan a "Los Copanecos"

De acuerdo con las indagaciones preliminares, la estructura investigada, identificada como “Los Copanecos”, estaría vinculada a actividades de tráfico de drogas, homicidios por encargo y otros ilícitos, con una radio de acción que abarca varios puntos del corredor atlántico.

Olanchito, Yoro.- Cuatro viviendas ubicadas en distintos sectores del municipio de Olanchito, Yoro, fueron intervenidas este lunes por equipos del Ministerio Público, como parte de una investigación dirigida contra una presunta red delictiva con presencia en la zona norte del país.

Las autoridades informaron que los inmuebles intervenidos habrían sido utilizados como puntos estratégicos para el resguardo de estupefacientes y armamento de alto poder, los cuales eran ocultos mediante sistemas de camuflaje y compartimientos improvisados, tanto en el interior de las viviendas como en sus alrededores.

Según la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), estos espacios también servían para almacenar cocaína y armas empleadas en enfrentamientos con grupos rivales, así como para ejercer presión violenta contra personas que incumplían acuerdos relacionados con la compra de drogas.

Las pesquisas revelan además que la organización mantenía control territorial en sectores específicos, mediante la observación permanente de movimientos sospechosos y la identificación de personas y vehículos ajenos a la zona, con el objetivo de proteger sus operaciones ilegales.

Estas acciones se enmarcan en la ofensiva sostenida del Ministerio Público contra el crimen organizado, que en los últimos días ha incluido importantes operativos en otras ciudades del país.