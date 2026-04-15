Jovanni Connor confiesa cómo fue el crimen de Yessy Maldonado en Roatán: "Yo no apreté el gatillo"

Lo que comenzó como un pleito entre pareja terminó en la muerte de Yessy Maldonado, madre de cinco niños, quien fue asesinada por su pareja Jovanni Connor. Tras ser capturado, confesó cómo ocurrieron los hechos esa noche en Roatán. Aquí los detalles:
Todo ocurrió la noche del domingo, cuando, según el relato de Jovanni Luis Connor Rivers, de 33 años, él estaba tomando con sus amigos fuera de su vivienda.
Explicó que Yesy Karolina Maldonado Guillén, de 24 años, era originaria de Tocoa y residente en el sector de Crawfish Rock, le dijo que ella no estaba en la casa.
Cuando Jovanni entra a la casa, "no la miro a ella, vuelvo a revisar, la luz está apagada, la miro a ella con un machete debajo de la almohada".
Continuó: "Cuando yo miro eso, empiezo a buscar la pistola (que tenía en la casa), no la encuentro, ella la tenía, empezamos a forcejear, le quité el arma, ella me dio una patada y el arma se disparó”.
Aclaró que, aunque él logró quitarle el arma y la tomó con la intención de intimidarla, "yo no apreté el gatillo, solo con la patada que me dio, se disparó el arma; yo no la quise matar a ella. Todo estaba apagado, pero el arma se disparó con la patada".
Por su parte, Bertha Maldonado, hermana de Yessy, dijo a medios locales que Jovanni Connor ya la había golpeado y que incluso a ella también la amenazó.
"Yo le decía: Karol, dejá a ese hombre, cómo puede ser posible que una mujer con cinco hijos esté con un hombre que el día de mañana le puede hacer algo", contó.
Aunque Connor asegura que las discusiones grabadas solo eran ‘por boca’, él nunca quiso matarla; Bertha asegura que él se le acercaba cada vez que recibía una llamada.
"Era bien tóxico, cuando yo le hablaba siempre estaba ahí cerca", dijo.
Aunque los vecinos de Connor y Karolina alegan que ellos ya habían tenido varias peleas, el acusado dice que nunca antes había golpeado a su pareja.
No obstante, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.