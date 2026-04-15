Policía desmantela sistema de espionaje que tenía estructura criminal en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- En una operación de inteligencia realizada por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) localizaron y ejecutaron el desmantelamiento de una sofisticada red de cámaras de vigilancia instalada por estructuras criminales en el sector de Villa Florencia, en San Pedro Sula.
Las cámaras estaban instaladas en los postes del tendido eléctrico de esta colonia sampedrana: Se trataba de dispositivos de video de alta resolución, que no sólo grababan video, si no, que también audio que podían captar conversaciones de transeúntes de la zona.
Estas estaban ubicadas en puntos estratégicos de la residencial Villa Florencia, elemento que les permitía a los delincuentes monitorear la llegada de patrullas y vehículos policiales, vigilar quién entraba y salía de la colonia y mantener un estado de vigilancia permanente sobre los residentes del sector.
La portavoz de la Dipampco, en San Pedro Sula, indicó que "el peritaje que hemos realizado previo a esta operación, determinó que no son únicamente las cámaras de video, sino, que también tienen un sistema de escucha; escuchaban todo lo que sucedía en este sector, manteniendo en zozobra a la población de esta residencial".
No eran de los vecinos
La operación no sólo consistió en el retiro físico de los aparatos, si no, que también peritos técnicos al servicio de esta agencia de seguridad del Estado, realizaron un análisis exhaustivo en la escena para poder identificar la ilegalidad de los dispositivos, confirmando que no pertenecen a ningún sistema de seguridad ciudadana autorizado.
Aunque no determinaron que organización criminal es la que había implementado esta estrategia de seguridad propia, con la inhabilitación de las cámaras dieron un golpe a esa estructura, por que quedarán expuestos en caso de querer seguir operando en esa zona de San Pedro Sula.
La Dipampco exhorta a la poblaciónpara que en caso de conocer de instalaciones sospechosas de dispostivos de seguridad y videovigilancia en barrios y colonias, puedan hacer la denuncia a la línea 143 y al teléfono celular 3399-4862.