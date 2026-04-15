Policía desmantela sistema de espionaje que tenía estructura criminal en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- En una operación de inteligencia realizada por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) localizaron y ejecutaron el desmantelamiento de una sofisticada red de cámaras de vigilancia instalada por estructuras criminales en el sector de Villa Florencia, en San Pedro Sula.

Las cámaras estaban instaladas en los postes del tendido eléctrico de esta colonia sampedrana: Se trataba de dispositivos de video de alta resolución, que no sólo grababan video, si no, que también audio que podían captar conversaciones de transeúntes de la zona.

Estas estaban ubicadas en puntos estratégicos de la residencial Villa Florencia, elemento que les permitía a los delincuentes monitorear la llegada de patrullas y vehículos policiales, vigilar quién entraba y salía de la colonia y mantener un estado de vigilancia permanente sobre los residentes del sector.