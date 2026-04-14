En mototaxi y armados: capturan a pandilleros mientras cobraban extorsión en La Lima

Según las investigaciones, los sospechosos utilizaron una unidad de mototaxi para movilizarse, vigilar a sus víctimas y pasar desapercibidos, manteniendo bajo amenazas a comerciantes y transportistas de la zona.

La Lima, Honduras.- En una operación de seguimiento e inteligencia, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) capturaron en flagrancia a dos presuntos miembros de la Pandilla 18 mientras realizaban el cobro de extorsión en la carretera CA-13, a pocos metros del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales.

Los detenidos fueron identificados con los alias “Bellaco”, de 24 años, originario de Yoro y residente en la colonia La Planeta, quien presuntamente coordinaba la logística de recolección del dinero en distintos puntos de La Lima; y “ Baby Sugar ”, de 17 años, señalado como un miembro activo de la estructura criminal, encargado de realizar amenazas de muerte contra propietarios de negocios.

Las autoridades destacaron que el menor ya había sido detenido en septiembre de 2025 por el mismo delito, lo que evidencia su reincidencia en actividades delictivas.

Durante la operación, a los sospechosos se les decomisó un arma de fuego, munición de uso prohibido, dinero en efectivo, una mototaxi y dos teléfonos celulares, evidencia que los vincula directamente con el delito de extorsión.

Ambos fueron remitidos a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), donde enfrentarán cargos de extorsión, porte ilegal de arma de fuego y asociación para delinquir.

La DIPAMPCO advirtió que el uso de mototaxis como medio para delinquir es una modalidad en crecimiento, por lo que se intensificarán los operativos e inspecciones en este tipo de unidades en el Valle de Sula.