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Carismático y amoroso: ¿quién era Óscar Alvarenga, joven asesinado en su propia casa en Cortés?

Como un muchacho muy respetuoso, carismático y entregado a su familia, conocidos han descrito a Óscar Alvarenga, joven asesinado en su propia vivienda

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 07:16
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Amigos y familiares lloran y condenan el asesinato de Óscar Eduardo Alvarenga, quien fue hallado sin vida en su casa.

 Foto: Redes sociales
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Criminales llegaron hasta la vivienda del joven, miembro de la comunidad LGTBIQ+, ingresaron a su habitación y le quitaron la vida. ¿Quién era Óscar?

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En sus redes sociales, el joven se mostraba como un apasionado de los viajes, compartiendo fotografías, sobre todo de sus momentos en la playa.

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También era un joven amoroso y entregado a su familia, realizando varias publicaciones dedicadas a sus seres queridos.

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“Mis dos hermanas, las amo”, posteó el joven. Varios amigos se han pronunciado tras lo ocurrido.

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Lamentan que le hayan quitado la vida a Óscar, a quien describen como un muchacho “muy tranquilo y servicial”, que no tenía problemas con nadie.

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Los amigos del joven han hecho publicaciones recordando su personalidad y destacando que era muy carismático.

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Sobre el crimen no hay muchos detalles; solo se conoció que fue hallado con signos de violencia, pero se desconoce con qué tipo de arma lo asesinaron.

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Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los responsables y determinar las causas del crimen.

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Uno de los últimos posteos que realizó fue sobre un viaje a la playa, donde se le veía muy feliz, disfrutando de las maravillas que ofrece la naturaleza.

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