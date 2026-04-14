Carismático y amoroso: ¿quién era Óscar Alvarenga, joven asesinado en su propia casa en Cortés?

Amigos y familiares lloran y condenan el asesinato de Óscar Eduardo Alvarenga, quien fue hallado sin vida en su casa.
Criminales llegaron hasta la vivienda del joven, miembro de la comunidad LGTBIQ+, ingresaron a su habitación y le quitaron la vida. ¿Quién era Óscar?
En sus redes sociales, el joven se mostraba como un apasionado de los viajes, compartiendo fotografías, sobre todo de sus momentos en la playa.
También era un joven amoroso y entregado a su familia, realizando varias publicaciones dedicadas a sus seres queridos.
“Mis dos hermanas, las amo”, posteó el joven. Varios amigos se han pronunciado tras lo ocurrido.
Lamentan que le hayan quitado la vida a Óscar, a quien describen como un muchacho “muy tranquilo y servicial”, que no tenía problemas con nadie.
Los amigos del joven han hecho publicaciones recordando su personalidad y destacando que era muy carismático.
Sobre el crimen no hay muchos detalles; solo se conoció que fue hallado con signos de violencia, pero se desconoce con qué tipo de arma lo asesinaron.
Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los responsables y determinar las causas del crimen.
Uno de los últimos posteos que realizó fue sobre un viaje a la playa, donde se le veía muy feliz, disfrutando de las maravillas que ofrece la naturaleza.