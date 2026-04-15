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Segunda víctima: Yánez López quedó herida tras crimen de Mary Medina y falleció

Tras confirmarse la muerte de Mary Medina, se informó que dos personas más resultaron heridas, pero se confirmó la muerte de Yánez López, por falta de cupo en el Hospital Escuela, afirmaron

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 16:13
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Una joven de tan solo 18 años es la segunda víctima de la balacera al interior del negocio de Mary Medina.

 Foto: Redes sociales
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Como Angie Yánez López, de 18 años de edad, fue identificada la joven que murió tras resultar con heridas de gravedad en el tiroteo.

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Preliminarmente, se conoció que Mary Medina perdió la vida y que dos personas más resultaron heridas; una de ellas era Angie y la otra persona es la supuesta expareja de Medina.

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De manera preliminar, se informó que la segunda víctima falleció luego de no haber sido ingresada al Hospital Escuela debido a la falta de cupos en el área de emergencias.

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La joven se encontraba al interior del negocio "Victoria’s Store", junto a Mary Medina, cuando se desató la balacera.

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La pareja de Mary Medina ya fue capturada cuando intentaba salir del departamento de Olancho; es el principal sospechoso del crimen.

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Según se conoció, la joven de 18 años trabajaba en el negocio de Medina, quien era conocida en la zona por ser una emprendedora de ropa y comida.

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Sujetos fuertemente armados ingresaron al negocio de Mary Medina y abrieron fuego contra las tres personas.

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En el lugar murió Mary Medina, mientras que las otras dos personas presentes resultaron heridas y fueron trasladadas de emergencia a un centro asistencial. Sin embargo, este día se confirmó la segunda víctima mortal.

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Mary Medina era madre de tres menores: dos niñas y un niño. El principal sospechoso del crimen fue identificado como Anselmo Fajardo.

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