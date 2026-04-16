Siguen las muertes violentas contra las mujeres; tres más perdieron la vida en 24 horas

San Pedro Sula, Honduras.- Tres mujeres más perdieron la vida de manera violenta en menos de 24 horas en el país. Dos de las víctimas respondían a los nombres de Marilyn Medina, de 34 años de edad, y Angie Yánez López, de 18 años. Ambas fueron atacadas a balazos la tarde del martes luego de que la supuesta pareja sentimental de una de ellas llegaran a la tienda de venta de ropa de Medina, en la zona céntrica del municipio de Catacamas, Olancho.

Marilyn Medina, madre de tres hijos, murió al instante en uno de los pasillos de su negocio, mientras que el deceso de su trabajadora Angie Yánez se confirmó horas después mientras la familia esperaba por un cupo en la sala de emergencia del hospital Escuela de la capital. Por este doble crimen, las autoridades policiales detuvieron a la pareja sentimental de Marilyn Medina por suponerlo el principal sospecho. Primeras líneas de investigación indican que la pareja tenía problemas y que eso pudo conllevar al mortal ataque.

La Ceiba

La tercera mujer muerta se registró la tarde de ayer en la comunidad garífuna de Sambo Creek, en La Ceiba, Atlántida. Se trata de Gilma María Morales, a quien sus victimarios sacaron de su casa por la fuerza y, tras llevarla a la calle, le dispararon en tres ocasiones.